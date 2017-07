SÓTANO UNO

Una Ley para el ejercicio periodístico

Colofón.- El reto para el Fiscal Especial Anticorrupción

Susurros: Delfina y el arte del “ya chole”

La del estribo: El agujero negro en la UAEMEX

Raúl Mandujano Serrano

Una Ley para el ejercicio periodístico.- No es un tema menor, quizá incluso en la Junta de Coordinación Política del Congreso local esto no resulte ser una discusión prioritaria para los representantes políticos ahí anidados, partiendo –ellos- de la hipótesis de que los derechos de los periodistas están protegidos ya en el artículo sexto Constitucional: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Antes, el amanuense reconoce el invaluable trabajo de coordinación que realizan sus compañeros y amigos Gerardo Carmona Moreno e Israel Dávila, de Televisa y La Jornada –respectivamente- para insistir a la Cámara de Diputados mexiquense en la discusión de una Ley para el Ejercicio Periodístico, iniciativa que el escribano respalda y apoya públicamente.

Mire Usted, el artículo séptimo complementa el precepto sexto y su respaldo legal en la Ley de Imprenta: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna Ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública…”

Y quizá, sólo muy quizá, el debate se centre en la pretensión de los periodistas (muchos de ellos) para eliminar los límites en la expresión y erradicar responsabilidades, mientras que de la autoridad el tema sea determinar que prevalezcan las disposiciones necesarias para evitar que, su pretexto de la denuncia publicada, se encarcele o enjuicie a alguna autoridad o hasta dónde, por el sólo hecho de expresarlo, se tenga que investigar.

Y es que no existen libertades absolutas -actualmente un régimen legal con libertades y derechos absolutos estaría ceñido a los fundamentos de la anarquía y el totalitarismo-, por ello la discusión no es sencilla, aun cuando la norma fundamental sea la vida. Ejercer una actividad que guíe a la sociedad con la expresión y opinión responsable parte de un medio profesionalizado, capacitado y éticamente preparado porque decir es fácil, bien fácil, y es ahí donde el periodismo se denigra. Es simple, no todos los que se dicen periodistas lo son…

Mientras degusta de una orden de tacos de cecina natural con huacamole, cebollitas asadas y papas guisadas, acompañados con una agua de tuna, el hacedor de las tétricas editoriales recuerda el informe que en el 2013 presentó Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el que destacaba que el 88 por ciento de los mexicanos pensábamos que la corrupción era el principal factor de desconfianza en las autoridades y que venía en aumento, no se podía imaginar el nivel que alcanzaría.

La desconfianza se concentraba en la policía, pero hoy no solamente los detenidos y acusados eran agentes, el tema se extendió a personajes de primer nivel, sujetos que eran trascendentales en la vida pública y que exhiben en un show mediático el lastre que daña al país, implicados en peculado, irregularidades en el desempeño de la función pública, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de dinero, nexos con el crimen organizado, defraudación fiscal, tráfico de influencias y encubrimiento.

Así aparecen personajes como Elba Esther Gordillo, Raúl Salinas de Gortari, los gobernadores Andrés Granier Melo, Tomás Yarrington, César Duarte Jáquez, Javier Duarte de Ochoa (el más mediático), y también su sucesor Flavino Ríos, Guillermo Padrés, Luis Armando Reynoso Femat, Jesús Reyna García, Roberto Borge Angulo. Siete llegaron al poder gracias a una candidatura del PRI y dos del PAN.

Así que urgente, a nivel nacional, es el nombramiento de un fiscal especial porque parece hasta contradictorio que todos los candidatos y partidos hablen del combate a la corrupción y estén negociando con las elecciones en Coahuila para acordar el tema.

Por lo pronto el estado de México pone un buen ejemplo y nombró a José de la Luz Viñas Correa como Fiscal Especial Anticorrupción en la entidad. Se trata de un personaje relacionado con el tema y una larga carrera en el ámbito del servicio público federal. Viñas tendrá que pelear contra la incredulidad. Un gobierno y un partido que han permanecido por 92 años en el poder sin interrupción gubernamental y hoy con un padrón votante de 11 millones 313 mil 341 ciudadanos que quieren resultados, detenciones de alto nivel para creer… Suerte al nuevo Fiscal.

Susurran que tal como fue su campaña para la gubernatura mexiquense, la profesora Delfina Gómez Álvarez inició su travesía contra el fraude electoral en la Ciudad de México, acompañada por los brazos violentos de Morena, haciendo una parada en la emblemática e histórica Plaza de las Tres Culturas, donde al grito del “2 de octubre no se olvida” llamó a los jóvenes a defender el voto… Habría que recordarle que su elección fue en el estado de México y que los jóvenes estudiantes están en la UNAM o el Poli y no es octubre… En fin.

Seguramente el rector de la UAEM Alfredo Barrera Baca no debe sentirse tan cómodo con la historia financiera heredada. Primero Hugo del Pozzo y Enrique Fitch traicionan al Alma Mater al defraudar al gobierno de Oaxaca por alrededor de 56 millones y aquella entidad demanda a la Universidad por más de 90 millones por intereses acumulados ante el incumplimiento del contrato y el adelanto entregado a los ahora sujetos a proceso; luego las arcas del SUTESUAEM amanecen un día con centavitos cuando deberían estar depositados más de 100 millones de los trabajadores; y ahora hasta la Femexfut exige que inviertan en su estadio si quieren formar parte de la liga.

La UAMEX prestó la feria al sindicato pero, ante la fluctuación económica por la que atraviesan le solicitan la devolución del empréstito que resolvió el desfalco de la caja de ahorros y aunque no existe un plazo para regresar este dinero, esperan que la investigación de la Fiscalía mexiquense esclarezca el tema y se devuelvan los recursos.

Aseguran que Barrera baca tendrá que reajustar su planeación financiera, lo que significa reducción de gastos veleidosos y antojadizos y destinar montos inteligentes en áreas sustanciales o prioritarias y, aunque no lo crean, el equipo de Potros UAEM no es básico, así que su Patronato tendrá que echarle ganas o bye, bye… Hasta otro Sótano. @raulmanduj