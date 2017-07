SÓTANO UNO

Pachangón en Mexicalzingo

Raúl Mandujano Serrano

Pachangón en Mexicalzingo.- Allá por el 2016, en junio, para ser exactos, el amanuense sotanero reseñaba que Mexicalzingo –su tierra natal- era flagelada por una serie de asaltos a casa-habitación que, a decir de víctimas y ciudadanos, eran cometidos por un grupo criminal denominado “Los Cadenos”, cuyo centro de operaciones era el municipio de Chapultepec y los atracos se cometían bajo la protección de Margarito Leonel Rodríguez Beltrán, director de Seguridad Pública municipal, Al que acusaban de tener vínculos con dicha caterva de maleantes, cuyo jefe de la banda presuntamente era su hermano.

Recuerda el periodista que en ese junio, los pobladores marcharon desde la carretera a la presidencia demandando fin a la ola criminal y exigían la renuncia de la alcaldesa, pero la salida de la edil no era sólo por los atracos, sino por el desinterés de reunirse y conciliar con la gente, y preocuparle más su “relación pasional” con su secretario particular y también secretario técnico del Gabinete, Luis Alberto Valdés Ayala. Las aguas parecían haberse entibiado pero nuevamente su desatino gubernamental, su nula experiencia política, su ingenuidad y su “eterno enamoramiento” evidencian su pobre mandato desde que tomó posesión el 1 de enero de 2016, y que supera a su malogrado antecesor, Emigdio Villanueva Nabor –Otro para llorar-.

Ahora la tierra del chicharrón vuelve a ser noticia y justamente por los amores de la alcaldesa que, en rimbombante escena, en plena jornada laboral y entre globos que portaba un espécimen disfrazado de Batman, mariachi y el “hermoso cariño” de las aguardentosas voces, interrumpieron la agitada actividad municipal (ajá). Los leales súbditos de la reina de los memes la hicieron famosa nuevamente al subir a las redes sociales el evento. Y aun cuando el particular Luis Alberto Valdez Ayala niegue relación alguna con la edil e intente protegerla, pos ni cómo…

Claro está, los desatinos políticos de doña Sara Vázquez Alatorre, son aprovechados por un lidercillo de esos que surgen para llevar agua a su molino, un ex priista, ex perredista, ex de convergencia y ahora líder municipal de Morena, Ricardo Lara Somera que al percatarse de la presencia de medios de comunicación vocifera para hacerse notar… En fin… Es una lástima que sólo por este tipo de estupideces Mexicalzingo se dé a conocer. Esta administración es sin duda la peor de todas…

Mientras degusta de una orden de papas rellenas de queso asadero, cocidas en horno con especias y tocino, acompañadas de un vaso frío de agua de guanabana, el kamasutra de las posiciones editoriales piensa que todo movimiento bien nacido, o surgido de la sociedad se aplaude y se le suma, pero cuando tiene la injerencia de grupos políticos, o más bien grupos oportunistas que se han dedicado desde siempre a atacar al gobierno, entonces las cosas pintan mal o acaban mal.

¿A qué se refiere el amanuense? Verá, ya el llamado colectivo “Abracemos Tollocan”, ganó. Si, la obra que afectaría algunos árboles –no los 200 que argumentaban-, no se hará. Liverpool publicó en medios y redes sociales su renuncia para hacerla, el propio Gobernador anunció que no se haría, el alcalde Fernando Zamora hasta despidió a su director de Ecología. Las autoridades involucradas y el grupo empresarial accedieron a la presión social y no habrá retornos en Tollocan.

Pero la ambición gana y cualquier coto de poder evoluciona a lo negativo, y es que fracciones del Colectivo éste, la parte de la sociedad limpia pues, acusaron que la corriente perredista del movimiento, la encabezada por Gabriel y Mario Medina Peralta, los fraccionó al levantar parte del campamento y anunciar desconocerlos, así que, una vez que se logró el objetivo inicial e importante, que era evitar talar los árboles, anunciaron a medios de comunicación que levantarían el campamento.

La opción no fue bien vista por los perredistas que dieron a conocer una agenda de trabajo, una segunda acción de protesta con actividades culturales y señalaron que no se moverán y que colocarían el sábado una placa conmemorativa de su lucha y su victoria ciudadana.

Y luego la propaganda fue que los atacaron, golpearon, robaron y en el caso de ellas, las abusaron sexualmente. Un comando armado –dicen-. Habrá una investigación y lo ideal es que se esclarezcan estos hechos, este supuesto ataque, o la supuesta mentira para refortalecerse ante el desinterés social, lo que sea pero, se da cuenta usted, apreciable lector ¿cómo una buena acción social se viene abajo cuando la manosean grupúsculos políticos o dizque sociales?

Susurros: Lluvias intensas le pegan a Toluca. Edil bien

Susurran que el alcalde de Toluca, don Fernando Zamora Morales tuvo que ponerse el overol, impermeable y sacó hasta el paraguas para que, junto con su equipo de trabajo, protección civil y bomberos, organismo de agua y saneamiento y policía, le estén echando los kilos a la seguridad del municipio, luego de esas inusuales lluvias tipo tormentas –que no lo son tanto- que provocan encharcamientos e inundaciones. Toluca se volvió de riesgo pero están atentas nuestras autoridades…

La del estribo: Evidencia lluvia corrupción nacional

Que paguen... Lo sucedido a ese padre y su hijo es una desgracia a la que ya debemos quitarle la estadística. Se llamaban Juan Mena López y Juan Mena Romero y no cayeron a un socavón por lluvia, murieron por negligencia y corrupción…