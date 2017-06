SÓTANO UNO

Residuos electorales

Raúl Mandujano Serrano

Residuos electorales.- La pausa electoral, a unos días de la definición en las urnas, nos da la oportunidad de mirar los últimos sondeos políticos, reflexiona el hacedor de las profanas periodísticas. El ambiente es tenso y de temor, cincuenta y tantos días parecieron insuficientes para hacerse notar ante la opinión pública.

En los medios, Juan Zepeda se consolidó como el mejor posicionado y el más afable, con excelentes propuestas e inteligente; también, en los medios, Josefina se desplomo. Inteligente es pero su campaña no fue acompañada por la unidad sino el celo y la indiferencia de los líderes panistas mexiquenses; Delfina sólo se mantuvo y mantiene en las encuestas porque la gente está molesta con el gobierno y ella parece ser la mejor fórmula para desquitarse, pero es, esta ciudadana, la opción menos confiable; Alfredo tiene una gran estructura que lo mantiene arriba y que al final será la que impida el cambio en la entidad.; Teresa se ganó el respeto del periodista, por su campaña sana y limpia, inteligente y digna. Del otro ni hablar, ni al caso.

Así que, en una hipótesis política, la encuesta final, la del conteo del IEEM, tendría que darle la gubernatura a Alfredo del Mazo con una ventaja mínima, lo que supondría violencia social de las huestes de Morena, que quedarían en tercer sitio, en un casi empate con el PRD y Juan Zepeda, seguidos –muy abajo- de Josefina Vázquez… Al tiempo.

El domingo, salga Usted a votar.

Mientras degusta de una ensalada de espinacas con fresas, aderezada con jugo de limón y aceite de oliva, con trociscos de nueces y cacahuates (El amanuense se encuentra en dieta), acompañada de un vaso de agua de limón con chía, el sibarita de las amenidades editoriales lee desconcertado. Escuchó: “Venezuela y su política social deberían ser un ejemplo en nuestra vida”. Se trata quizá de una temeraria expresión de la empresaria Yeidckol Polevnsky –no, Raúl, no, ella es ahora sablista de la política de AMLO y Morena, ya no es empresaria, ya no trabaja-.

La declaración no tendría que distraernos –piensa el amanuense- cada quien es libre de pensar y decir, de seguir y militar, de creer y de, hasta apasionarse empero, declarar semejante barrabasada cuando millones y millones de ciudadanos venezolanos, niños, niñas, mujeres y ancianos, diariamente se juegan la vida para protestar contra quien la libertad de expresión y la vida misma de sus gobernados no le interesa, y vive bajo la sombra de “complot’s extranjeros”, es una verdadera aberración.

Ciertamente el de macuspana ha declarado abiertamente su afinidad por el gobierno que profesa Nicolás Maduro y el populismo heredado de Hugo Chávez, es más, aseguran muchos que Venezuela, específicamente Maduro, aportan algunos miles de bolívares a la cartera del tabasqueño en razón de que, de ser electo presidente de México en el 2018, Venezuela se beneficiaría enormemente. Pura especulación, nada cierto o comprobable, pero no deja de ser una hipótesis muy interesante si se piensa en el fortalecimiento del socialismo populachero de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, más aún con la salida de Cuba de ese eje y la muy distante participación de Brasil. Así que un aliado como México sería un diamante en bruto.

Por lo pronto “El Peje” ya inició lo que sería su gobierno al enfrentar a la prensa con ofensivos argumentos. A los mexiquenses, si, a los periodistas mexiquenses, se aprendemos a leer entre líneas, los llamó “zopilotes del sistema” y tachó con ofensivos calificativos a medios críticos de sus ideas, como Televisa y El Universal, Unonoticias de Pepe Cárdenas y hasta a su otrora vocera Carmen Aristegui.

El escribiente no votará por el populismo mentiroso de Morena…

Susurran en los pasillos del extinto Partido del Trabajo, que sus mesnadas han decidido terminar su relación con el también exánime líder Oscar González Yañez. El argumento esencial es que él, el patriarca de la sumisión, generó expectativas interesantes con su militancia para al final acabar optando por humillarse ante el nefasto Andrés Manuel López Obrador. El llamado de su militancia es votar por el PT, así no contribuyen con Morena y tranquilamente terminan con el pábulo de su perjuro dirigente… Dicen…

Cuentan que apenas hace un par de días, se encontraron en las oficinas del IEEM 4 periodistas, un alemán, un francés, un inglés y un mexicano, quienes comentaban respecto a un cuadro de Adán y Eva en el Paraíso que se encontraba en la sala del Instituto. El Alemán dijo: Miren que perfección de cuerpos: ella esbelta y espigada, el con ese cuerpo atlético, los músculos perfilados… Deben ser alemanes. Inmediatamente, el francés reaccionó: No lo creo, es claro el erotismo que se desprende de ambas figuras. Ella tan femenina, él tan masculino. Saben que pronto llegará la tentación...Deben ser franceses. Moviendo negativamente la cabeza el inglés comenta: Noten la serenidad de sus rostros, la delicadeza de la pose, la sobriedad del gesto. Sólo pueden ser ingleses… Después de unos segundos más de contemplación el Mexicano exclama: No estoy de acuerdo. Miren bien: no tienen ropa, no tienen zapatos, no tienen casa, solo tienen una triste manzana para comer, no protestan y todavía creen los muy tontos que están en el Paraíso. ¡A huevo, esos son Mexicanos!... Hasta otro Sótano. @raulmanduj