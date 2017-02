SÓTANO UNO

Construir unidad el reto de Del Mazo

Colofón: El valor de la mujer para Juan Zepeda

Susurros: En la UAEM ¿Pepsi o Coca?

Raúl Mandujano Serrano

Construir unidad el reto de Del Mazo.- El transeúnte de los editoriales profanos –aunque no ha sido invitado a los mítines del pre, o ya candidato del PRI para conocer sus proposiciones de campaña- tuvo que husmear en los boletines públicos para saber que Alfredo del Mazo estuvo en Coacalco, para reunirse con delegados tricolor de esa localidad y con otros de Teoloyucan y Cuautitlán, a quienes dejó en claro que el reto no es ganar, sino lograrlo trabajando en unidad.

La lectura detrás del mensaje advierte que, como buen político, descendiente de una herencia que ha gobernado a esta entidad, tiene las tablas, el consejo y hasta la experiencia para dirigir a los mexiquenses pero ¡ojo! Alfredo no es tonto, pues conseguir ese objetivo parte de construir un puente con la disidencia tricolor y los que asumen la apuesta de su oferta política. Vamos, es claro que el potrillo de Atlacomulco y Huixquilucan no es el consentido de las preferencias de su partido, así que habrá que convencerlos de que esto no es una revancha, sino un mecanismo, el más confiable, para asegurar la gubernatura estatal.

Así que, en su consecuente estratagema, primero convencemos al PRI y a los militantes que adoraban ya a otros santos; después a esos mismos santos que fueron bajados de la tarima; tercero, a los ciudadanos. Lo más simple sería dejar que la abstención social, por enfado contra las más recientes decisiones políticas, por convicción de no ir a las urnas y por lo que sea, fuera el justificante para ganar sólo con sus propias bases pero, pensarlo así sería algo anodino, y no supone el amanuense que Alfredo sea un conformista… Al tiempo.

Colofón: El valor de la mujer para Juan Zepeda en el PRD

Mientras degusta en una tabla cuadrada de madera, de un rib eye steak en 3 cuartos de término, acompañado de un huacamole pico de gallo, con queso y chiles serranos toreados con sal, y un vaso de agua de mandarina con limón, el nuncio de los dogmas informativos coincide con el suspirante perredista Juan Zepeda que, en materia de atención a las mujeres, aún falta mucho que decir pues “continúan enfrentando segregación y discriminación, que a su vez estimula su poco desarrollo en lo social, político y económico, además de la violencia que no disminuye”…

Rezó que “académicos y especialistas recomiendan que las políticas públicas dirigidas a la mujer se enfoquen en sus derechos políticos, sociales y económicos, y no sólo se conviertan en la simple tutela del Estado sobre las mujeres, pues eso no resuelve el problema de fondo” pero mire Usted, apreciable seguidor de las andanzas sotaneras, esto no es sólo una condición de responsabilidad de un gobierno, sino de la poca educación en valores de los ciudadanos, servidores públicos, empresarios, deportistas, de los mismos académicos y hasta de los medios de comunicación.

Aplaudible sí, que Don Juan Zepeda aborde el tema en su recorrido proselitista –parece que en el PRD sólo él hace campaña-pero habría que generar políticas públicas que mejoren la condición social de la mujer, pero que no la victimicen… En fin.

Y por cierto, sigue insistiendo el periodista sotanero en que esa disgregación de contendientes solaztequinos daña la estructura del partido, pero también no jalen (que descobijan) con eso de que su mejor opción era Alejandro Encinas jajajajajajajaja… perdón.

Susurros: En la UAEM ¿Pepsi o Coca?

Susurran en los pasillos de Instituto Literario y Juárez que, como medida tendiente a disminuir la ingesta de azúcar por consumo de refrescos o bebidas edulcorantes en la comunidad universitaria, el secretario de Administración, Javier González Martínez, instruyó que en todas las tiendas concesionadas en los planteles universitarios se deje de consumir Coca-Cola. ¡Bien hecho! Ahora consumirán Pepsi… (Ahora si segurito, señor periodista, no lo invitan al Informe)… Mi twiter @raulmanduj