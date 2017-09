Situación de Gravedad en Varios Municipios del EdoMéx: Del Mazo

Por: Sergio Nader O.

Ocuilan, Méx.- El gobernador Alfredo Del Mazo Maza, informó que en varios municipios del Estado de México se presenta una situación de gravedad, por lo que se refuerzan las acciones de ayuda a la población con la habilitación de albergues y centros de acopio, así como la cuantificación de daños para recurrir a fondos estatales y federales para apoyar a las zonas afectadas.

Durante su recorrido por Ocuilan, uno de los municipios que han resultado con mayores afectaciones de casas, iglesias y escuelas, hizo el llamado para quienes tengan alguna vivienda que esté en riesgo, o en su caso la duda, a que no entren a la vivienda, así como a templos e iglesias y mejor llamen a protección civil municipal, estatal o al número 911 para que la puedan revisar.

Reiteró aquellos que ya hayan regresado a su vivienda a que revisen que no haya fugas de gas y checar las instalaciones eléctricas e hidráulicas, para evitar cualquier situación que ponga en peligro la vida de los pobladores. “Lo hemos estado mencionando en cada uno de los municipios, quienes tengan alguna vivienda que esté en riesgo, que tengan duda de que esté en riesgo que no entren a la vivienda, y que no se entre por ejemplo a las iglesias, tenemos varias iglesias en esta zona, tenemos reportadas hasta el momento 46 iglesias que han sido afectadas con daños estructurales, entendemos el deseo de la gente de entrar a las iglesias pero les pedimos que ahorita no entren a las que están afectadas, para que no tengamos un riesgo mayor”, dijo.

Del Mazo detalló que entre los municipios que sufrieron la mayor afectación destacan Malinalco, Ocuilan, Tenancingo, Tonatico, Zumpahuacán, la zona de Ecatzingo y Amecameca, en el resto del estado, sólo se tienen afectaciones menores de cuarteaduras en techos, paredes y fachadas, pero no estructurales.

Recordó a la población que se encuentran habilitados 46 albergues y centros de acopio en el DIF estatal en Toluca y otros DIF municipales, además de que se recibe apoyo de la sociedad civil que de manera voluntaria han llevado alimentos, cobijas, cobertores que están siendo distribuidas a los distintos municipios y a través de este esfuerzo poder apoyar a las gentes que no pueden regresar a su vivienda, y que se están quedando ya sea en los albergues o en la casa de un familiar.

El mandatario estatal indicó que seguirá recorriendo los municipios afectados para realizar primero un censo en lo que se requiere y poder cuantificar los daños, ya que a partir de ese censo se podrá brindar el apoyo por parte del Gobierno del Estado, y sin duda, también recurrir a fondos federales probablemente del FONDEN, para poder apoyar a las zonas afectadas.

En este sentido, el gobernador refirió que se mantienen en campo, tanto Protección Civil como la Policía Estatal, el Ejército, los municipios, protección civil municipal, voluntarios, entre otros, como la secretaría de Educación, la secretaría de Obra, para hacer precisamente este diagnóstico y así evitar riesgos.

El reporte total que se tiene al momento es de alrededor de 800 casas destruidas por completo, alrededor de mil 500 viviendas que han sido afectadas con muros caídos, con techoscaídos, 600 escuelas afectadas que mantienen el diagnóstico para ver cuáles de ellas tienen afectaciones mayores, y cuáles son afectaciones que se pueden ir resolviendo y que no tienen riesgo para que puedan regresar a clases los alumnos.