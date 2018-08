Sin impedimento Omar Ortega para dirigir PRD mexiquense

Por: Ventura Rojas Garfias

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- “Al interior del instituto político no han decidido, cuál será el camino que seguirá en los próximos días, ya que no han definido si es conveniente o no hacer cambios estructurales antes de las fechas establecidas por el Comité Nacional, señaló el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Jurídicamente como dirección, no estamos impedidos a ocupar otros espacios, lo anterior en relación a que sigue siendo presidente del PRD y ocupara una curul en la LX Legislatura Local, lo cual, dijo no es impedimento para seguir como el primer perredista en la entidad mexiquense.

Señaló que es verdad que no se obtuvieron buenos resultados en la pasada jornada electoral, el trabajo anterior ha sido satisfactorio, pues el PRD está comprometido con la entidad y con los mexiquenses, pero aún no hemos decidido que sucederá antes de que se renueve la dirigencia estatal.

Preciso que la elección nacional para elegir Delegados y Consejeros Nacionales, se realizará el 28 de octubrepróximo; la dirigencia nacional se nombrará en el mes de noviembre, mientras que las dirigencias estatales de diciembre a enero y las municipales de enero a julio, esa es la ruta que se fijó en el consejo nacional.

Para finalizar dijo que en su partido no hay reelección inmediata, “en mi visión no creo que sea necesario esta figura; sino dedicarme 100 por ciento al trabajo legislativo, lo he hecho en el tema federal, fui el que más iniciativa presento y que menos falto, y las cosas se pueden hacer bien cuando se quiere y por supuesto que no iría por la reelección”.