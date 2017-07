Sin Desbordamientos por Lluvias en EdoMéx

Por: Sergio Nader O.

Toluca, Méx.- El Director de Protección Civil en el Estado de México, Arturo Vilchis Esquivel, reiteró que en la entidad no existe alerta por desbordamientos ya que no existen causes que estén en esa condición, todos los días se monitorea con la Comisión Nacional del Agua unos 200 puntos que pueden ser afectados por las lluvias.

Destacó que debido a que se han tenido remanentes de los que fue un Huracán Dora, así como las ondas tropicales la 8 y 9, recomendó a la población circular con toda precaución, sobre todo en las carreteras que van al sur del estado, ya que invariablemente tienen algún riesgo, aunque se han modificado los taludes y las laderas; sin embargo, son zonas que están expuestas sobre todo por la magnitud de los fenómenos.

El responsable de las políticas de Protección Civil en territorio mexiquense, indicó que para evitar percances en las vialidades, la población deberá llamar inmediatamente al 911 en el caso de que se encuentren con algún deslave en las vialidades y carreteras mexiquenses.

Reiteró a los conductores de vehículos que en caso de granizadas manejen con especial precaución ya que es hielo lo que se está pisando y cuando hay una cantidad suficientemente importante se puede perder en control con facilidad. Asimismo, recomendó a las personas que cuando vayan en un vehículos no intenten cruzar las corrientes de agua ya que no se garantiza la seguridad ante esa cantidad de agua que avanza por toneladas, destacando que no hay ningún vehículo que pueda superar el peso que no es en litros, sino en kilos, lo cual puede generar algún desastre.

Refirió que continuarán los pronósticos de lluvias intensas, aunque en cantidades menores que en días pasados con lluvias fuertes, chubascos aislados y vientos que podrían rebasar los 50 kilómetros por hora, posibilidad de granizadas y tormentas eléctricas, por lo que recomendó a la población estar atenta a la evolución de este fenómeno meteorológico.