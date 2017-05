Sambueza Está de Regreso

Por: Dioney Hernández

Toluca, Méx.- El futbolista de los Diablos Rojos del Toluca, Rubens Sambueza cumplió su sanción y se encuentra listo para regresar a la actividad futbolística, este fin de semana podría consumarse su regreso cuando su equipo se mida al Santos de Torreón.

“Me veo bien porque me he preparado en lo físico, en lo futbolístico hacíamos partidos con la juvenil, con la sub-20, obviamente no es el mismo ritmo de los partidos del domingo, pero se extraña jugar, la resolución de Kike me parece que es buena para el grupo, pero por ahora pensamos ya en la liguilla porque es un año importante y estamos todos en el mismo canal”, aseguró el futbolista.

El mediocampista Rubens Sambueza deja atrás las semanas de incertidumbre por las que pasó a raíz de la sanción de 8 semanas de suspensión, y una vez cumplido el castigo, se concentra de lleno en un único objetivo: ayudar al equipo.

Perdí mucho en lo futbolístico pero lo gané mucho en el estado físico, en ponerme bien físicamente, porque no tuve pretemporada con los compañeros, porque llegué de Japón, y ya se dio la transferencia a Toluca y arranqué a jugar, por ese lado también es positivo”.

Sobre su expectativa personal, dijo que quiere ser Campeón con Toluca y más en el año del centenario, una época importante para el Club Deportivo Toluca.

“A cada club que he ido he entregado lo mejor y siempre trato de estar en los primeros planos en el sentido de poder salir campeón. Hoy tengo la posibilidad de ser un jugador que tiene la fortuna de jugar dos centenarios seguidos, para mí eso es muy importante y no me lo va a sacar nadie. Entonces la ilusión mía es la misma, es llegar a este club que me ha tratado muy bien, que me ha dado mucha fortaleza para seguir creciendo y conseguir objetivos que son los campeonatos”, dijo.