Ruth Olvera Representa el Fracaso en Atizapán: Pacheco

Por: Irma Eslava

Atizapán, Méx.- El Regidor de Morena en el Cabildo de este municipio, Antonio Pacheco manifestó que existe un total desacuerdo entre la militancia morenita, con el nombramiento Ruth Olvera como Coordinadora Municipal de Organizaciones.

Dijo que no es el momento de la llegada de Ruth Olvera y que impugnará esta decisión porque se está reciclando gente que dejaron mucho que desear en su paso por varios partidos.

"A mí me parece que si llega Ruth Olvera no sería un buen prospecto como para poder gobernar Atizapán, inclusive me atrevo a decir que, en ese sentido, que ella está nombrada nada más como coordinadora del municipio y que no será la candidata al Gobierno de Atizapán.

Que quede claro, allí hay una gran confusión, ella salió en la encuesta por imposición, yo desde mi perspectiva lo creo, desconozco quien la impuso, porque no sé cómo se eligieron los métodos, toda vez que no es avecindada de Atizapán de Zaragoza y mucho menos la hemos visto inclusive desde la formación de Morena de ir trabajando con nosotros".

Yo creo, dijo Pacheco que son puntos negativos para una persona que quiere coordinar los trabajos y creo que eso no abona. Abona un candidato fresco, un candidato de renombre, un candidato que si traiga activos, que este trabajando para la ciudadanía atizapense, pero en realidad me atrevo a decir que ni siquiera conoce todo el municipio.

Yo tengo más de 40 años, soy creado y nacido en Atizapán y soy de las personas que conozco todo el municipio, calle por calle, casa por casa.

Las acciones que vamos a emprender no son a nombre de Antonio Pacheco Villeda, sino a nombre de todos los actores, los más representativos del partido, los que tienen equipos de trabajo, los que están a diario trabajando en las calles.

En los próximos días, haremos una pronunciación precisamente para que la Comisión de Elecciones voltee a ver y propiamente la comisión encargada con Yeikol Polensky se busque otra nueva alternativa, inclusive podemos decir que hasta podemos cambiar de género en ese sentido para que también en Atizapán, como aquí en Tlalnepantla con Raciel, ganemos, porque creo que tenemos el momento histórico, el momento oportuno y no lo podemos dejar pasar.

Creo, que ya nada nos puede redituar y ya se está dando cuenta el Comité estatal, el Comité Nacional y la Comisión que en realidad fue un error en ese sentido de haber nombrado a Ruth como coordinadora.

Respecto a que cuando se presentará la impugnación, el Regidor de Morena señaló que la próxima semana los 4 grupos que representan Carlos Galindo Cano del ESME, Isaías García Castañeda de Atizapán Centro, es una de los integrantes de la terna a la diputación federal; esta Martín Hernández y el compañero Kirino y nosotros.

El Regidor de Morena hizo estas declaraciones en un desayuno que ofreció a los medios de comunicación con motivo del Año Nuevo, donde señaló que van a delinear todas las propuestas para que impulsar a otra persona.

"Que no se les olvide que por medio de los Acosta y los Pacheco formamos a Morena en Atizapán, pero fuimos incluyentes, no consideramos que fuera como en otros partidos, que son " senos familiares", sino le dimos cabida a todos actores políticos y sociales en Atizapán de Zaragoza, y en menos de 3 años nos hemos convertido en la real fuerza política".

Ruth Olvera representa el fracaso, representa el perder en Atizapán yo si lo digo abiertamente, porque luego espantan con el "petate del muerto" que hacer esas declaraciones es sinónimo de expulsión, a mí no me interesa, a mí me interesa la población atizapense, me interesa que cambiemos de rumbo, que dejemos de saquear a los municipios, que dejemos de hacer negocios patrimoniales, personales, familiares y de unos cuantos amigos.

Finalmente, Toño Pacheco informo que presentarán la impugnación ante la Comisión Nacional de Elecciones Nacional, al Comité Nacional, es decir a AMLO y al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Horacio Duarte Olivares, y si es posible iríamos hacer una manifestación en alguna de las sedes. Estamos previendo presentarla para la próxima semana, concluyó.