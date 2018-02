Rossi y Viñales Preocupados por la Nueva Moto

Por: Nayib Nader

Tailandia.- El nueve veces campeón mundial del Moto GP Valentino Rossi y su compañero Maverick Viñales no lograron buenos tiempos en test de Tailandia pues terminaron muy atrás y con la sensación de que no avanzan.

"Ayer estaba más preocupado; hoy, un poco menos. El gran problema es que nunca sabes qué esperar. Es como jugar a las cartas. Queda el hecho de que hemos sufrido bastante, que todos van muy fuerte y hemos estado muy cerca. Se ha repetido la situación del año pasado, cuando no sabes qué puede cambiar de la mañana a la tarde. Imagínate de un día a otro", comentó Il Dotore.

Así mismo, Rossi comentó que esta situación es muy extraña y que solo le ha pasado hace un año, sin embargo, el italiano no tira la toalla y se muestra como siempre con una actitud positiva.

Por otro lado, Rossi dijo en una entrevista a Riders Magazine, que lo que ha hecho Márquez es impresionante, pues el de Cervera no se cae nunca, ha salvado tantas veces que no es casualidad, “Creo que trabajó para mejorar esta técnica y su estilo de conducción lo ayuda. No sé si es natural o que ha trabajado mucho en eso. Él mete su cuerpo entre la moto y el asfalto, usándolo para no caerse. Antes de él, nunca había pasado. Para mí, no es la electrónica, sino la moto. Cuando le pasa a Pedrosa, se cae” expresó Il Dotore.