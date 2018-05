Ricardo Anaya Exige un México en Paz y AMLO Busca Reconciliarse con Empresarios

Por: Fernanda González

**Meade asegura gobernar con firmeza y Rodríguez Calderón afirma que Chong está resentido por no ser candidato**

Ciudad de Méx.- Ricardo Anaya, candidato de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano dió a conocer sus propuestas en Nayarit.

El candidato del Frente seguró que "No tiene paz quién no tiene un empleo; no tiene paz el joven que no sabe si sus papás le van a poder pagar la universidad; no tiene paz quién sale a la calle con miedo a que lo asalten. Los mexicanos exigimos un país en paz".

*Andrés Manuel López Obrador*

El abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador declaró que busca reconciliarse con el sector empresarial y confirmó que su enlace con los empresarios, Alejandro Ramírez, se reunió con éstos, para dejar en claro que no están en contra de la iniciativa privada en las elecciones se 2018.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, reiteró que la relación con el poder económico está intacta, sin embargo, señaló que muchos empresarios se resisten.

*José Antonio Meade*

El abanderado tricolor, José Antonio Meade aseguró que de ganar los comicios del próximo 1 de julio gobernará con estricto apego a la ley.

Afirmó que su propuesta se distingue de aquellos que optan por la amnistía, ya que se alían con delincuentes.

*Jaime Rodríguez Calderón*

El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó que Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de gobernación, se encuentra resentido tras quedarse sin la candidatura presidencial y "busca llamar la atención" con sus declaraciones.

"Creo que sí amargura le gana, creo que es un hombre que tiene un hígado negro, que no pudo lograr ser candidato del PRI y que hoy anda buscando reflectores más bien yo creo que le ganó, le dio envidia que yo sea candidato y el no"