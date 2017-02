Resultados de la Liga Nuestro Deporte en la Jornada 18

Por: Dioney Hernández

Toluca, Méx.- La fase final de la Liga Nuestro Deporte, uno de los torneos futbolísticos de mayor exigencia en el Estado de México, está a la vuelta de la esquina, los jugadores ansían que comience la “fiesta”, sueñan con el campeonato.

En actividad de la Primera Fuerza, Chiles fue borrado del mapa por Pumas quien le clavó 5 goles contra 1, IUSA cayó a manos de Sociedad por la mínima diferencia, Histera goleó 6-0 a 11 en Apuros, Normal Teneria y Deportivo Coria protagonizaron partidazo y el duelo terminó 5-3 a favor de Coria.

Actualmente los seis mejores ubicados en la tabla general, son encabezados por el equipo de Histeria con 46 puntos, Deportivo Coria acumula en su cuenta personal 44 unidades, mientras que Pingos hacen maldades con 39 puntos, Sapos y Sociedad, están en el lugar 4 y 5 con 35 puntos y arañando el sexto lugar se encuentra Once en Apuros con 30 unidades.

Para la siguiente fecha los duelos se disputarán de la siguiente manera; Pumas vs Histeria, cancha Mina México 12:15 horas; Deportivo Coria vs IUSA Pasteje, cancha Mirador 12:00 horas; Sociedad vs Once en Apuros, cancha San Antonio La Isla (2) 10:15 horas; Sapos vs Normal Tenería, cancha Zolotepec 9:00 horas.

En la Segunda Fuerza Pingos B le metió tremenda sacudida a Leones Negros 9 goles a 1, Tec Toluca hizo lo propio con Collision Express y el marcador finalizó 5-1, en más actividad Buitres cazó a Real Provincia 2-1, Chelsea le hizo 5 goles a 1 a Arsenal, Old Boy vencióa Lagartos 4 goles a 2 y Real Madrid venció 3-2 a Real Union.

Los mandones en la tabla de la Segunda Fuerza son los jugadores del equipo Old Boys, quienes suman 42 puntos, el casillero dos lo ocupa Pingos con 39 unidades, el tercero, cuarto y quinto lugar es para Tec Toluca, Collisión Express y Real Unión con 34 puntos, el sexto lugar lo ocupa Chelsea con 30 puntos.

Para la siguiente fecha los duelos se disputarán de la siguiente manera, Arsenal vs Real Provincia, cancha El Mirador 10:00 horas; Buitres vs Real Madrid, cancha Tec Toluca 10:00 horas; Leones Negros vs Lagartos, cancha Academia Metepec (2) 10:00 horas; Chelsea vs Old Boys, cancha El Mirador 8:00 horas; Collision Expres vs Pingos , cancha Academia Metepec (1) 10:00 horas; Real Union vs Tec Toluca, cancha Corona 10:15 horas.

PIE DE FOTO:

Los Pingos A participan en la Primera Fuerza y han hecho notar su buen futbol, actualmente hacen diabluras en el tercer lugar de la general con 39 puntos.