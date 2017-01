Resultados de la Liga Nuestro Deporte en la Jornada 15

Por: Dioney Hernández

Toluca, Méx.- Se aproxima el final de temporada y los equipos en la Liga Nuestro Deporte se perfilan rumbo a la “fiesta grande” del torneo, los mejores se han hecho notar, pero nada se ha decidido.

En actividad de la Primera Fuerza, Sapos derrotó por goleada a Chiles con marcador de 8-0, Pingos e Histeria empataron a un gol, IUSA Pasteje y la Normal de Teneria se batieron en duelo, pero los normalistas cayeron 2-0, Deportivo Coria dio cátedra de futbol y derrotó a Pumas 5-1.

Actualmente los seis mejores ubicados en la tabla general, son encabezados por el equipo de Histeria con 37 puntos, le sigue Deportivo Coria con 35, Pingos tiene 30 unidades, la casilla número 4 y 5 es para la Sapos y 11 en Apuros, ambos con 29 puntos, la sexta es para Sociedad con 26 unidades.

Para la siguiente fecha los duelos se disputarán de la siguiente manera; Chiles vs Pingos, cancha Las Minas 10:00 horas; Normal Tenería vs 11 en Apuros, cancha Tenancingo con horario por definir; Histeria vs IUSA Pasteje, cancha San Antonio La Isla 9:00 horas; Pumas vs Sapos, cancha Mina México 12:00 horas.

En la Segunda Fuerza Pingos y Tec Toluca empataron sin goles, Auténticos Buitres y Old Boys protagonizaron juegazo que terminó con el triunfo para los Buitres por 4-3, los Leones Negros perdieron 1-2 ante Real Provincia, Real Unión goleó al Arsenal, Collisión Express perdió su juego ante Chelsea por 5 goles a 3 y finalmente Lagartos y Merengues empataron 2-2.

Los mandones en la Segunda Fuerza son los jugadores del equipo Old Boys, escuadra que suma 38 puntos, el casillero dos es para Real Unión con 31, el puesto tres es para Pingos con 30 unidades, Collision Express es cuarto de la general, en tanto que Tec Toluca y Lagartos se pelean la posición 5 y 6 con 25 puntos.

Para la siguiente fecha los duelos se disputarán de la siguiente manera; Arsenal vs Auténticos Buitres, cancha Mirador 10:00 horas; Tec Toluca vs Lagartos, cancha Tec Toluca 10:00 horas; Real Provincia vs Collision Expres, cancha Academia Metepec (2) 8:00 horas; Chelsea vs Real Unión, cancha El Mirador 8:00 horas; Old Boys vs Pingos, cancha Academia Metepec (1) 10:00 horas; Real Madrid vs Leones Negros, cancha El Mirador (2) 10:00 horas.