Resultados de la Liga Nuestro Deporte en la Jornada 14

Por: Dioney Hernández

Toluca, Méx.- La Liga Nuestro Deporte continúa con la actividad deportiva en 2017, en donde lo mejor está por venir, se aproxima la “fiesta grande” y los mejores equipos deberán demostrar con méritos porque fueron invitados.

En actividad de la Primera Fuerza, Pumas derrotó a Sociedad por contundente marcador de 3-1, Chiles sucumbió ante Deportivo Coria por mismo marcador, el conjunto de Histeria despedazó 7 goles a 1 a Normal Tenería, mientras que los Pingos A hicieron lo que pudieron ante Sapos pero perdieron 4-2.

Actualmente los seis mejores ubicados en la tabla general, son encabezados por el equipo de Histeria con 36 puntos, Deportivo Coria acumula en su cuenta personal 32 unidades, mientras que Pingos hacen maldades con 29 puntos, Sapos y Once en Apuros con 26 y en el casillero seis, Sociedad tiene 23 unidades.

Para la siguiente fecha los duelos se disputarán de la siguiente manera; Sapos vs Chiles, cancha Zolotepec 9:00 horas; Pingos A vs Histeria, cancha Academia Metepec 12:00 horas; IUSA Pasteje vs Normal Teneria, cancha PRECAP IUSA 9:15 horas; Coria vs Pumas, cancha El Mirador 12:00 horas.

En la Segunda Fuerza Arsenal fue goleado por Collision Expres por marcador de 5-0, Real Unión venció a los Buitres 3-2 y Lagartos demostró ser mejor que Real Providencia por marcador de 2-1.

En más resultados de la fecha 14 de la Liga Nuestro Deporte, Chelsea venció 5-0 a Leones Negros, Old Boys le ganó a Tec Toluca por 4-3 y la actividad futbolera cerró con el triunfo de Pingos B sobre Real Madrid por 5-1.

Los mandones en la tabla de la Segunda Fuerza son los jugadores del equipo Old Boys, quienes suman 35 puntos, el casillero dos, tres y cuatro, lo ocupan los equipos; Pingos B con 29, Collision Express y Real Unión con 28, para el quinto lugar se puede notar la presencia de TEC Toluca con 24 puntos, misma cantidad que logra reunir el equipo de Lagartos.

Para la siguiente fecha los duelos se disputarán de la siguiente manera, Pingos B vs Tec Toluca, cancha El Mirador 10:00 horas; Buitres vs Old Boys, cancha Tec Toluca 10:00 horas; Leones Negros vs Real Provincia, cancha Academia Metepec 10: 00 horas; Real Unión vs Arsenal, cancha Corona 10:15 horas; Collision Expres vs Chelsea, cancha Academia Metepec 10: horas; Lagartos vs Real Madrid, cancha Cacsa 8:10 horas.