QUIEN SERA MAS ASESINO?

Primera de dos partes

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Bien dic aquel sabio refrán: “otra vez la burra al trigo”, son las ridículas declaraciones que ya está por demás provienen, claro ilustre lector de los curas, de aquellos ensotanados que por más de cinco siglos han puesto la pesuña en el pescuezo del pueblo mexicano, desde que pisaron estas bellas tierras en el siglo XVI.

Esos fanáticos que no hacen nada más que idiotizar pueblos por todo el mundo, pero en especial en nuestra nación, son los seres más abominables, manipuladores, absurdos e hipócritas que existen en la sociedad, bueno, si se les pudiese considerar sociedad, o mejor dicho, los citamos como sector, como apéndice, como verrugas de la sociedad, que no sirven para nada más que para dar molestias a las personas que si tienen planes de ofrecer a los que si son la sociedad, espacios que se requieren y con toda justicia se exigen.

Estos primeros párrafos tan amorosos dedicados a los que predican “la palaba de Dios”, porque no sé cómo le hayan hecho, pero ellos dicen que lo que sus librillos dicen fue dictado por no sé quién y que ahora debemos de creer en su cuentitos, son los primeros que ladraron de dolor después de que se aprobara y publicara como ley de la Ciudad de México, su primera Constitución Política”, y todo porque a estos dogmáticos y manipuladores no es gustó y la tildan de que nació como un documento asesino.

Textualmente los rendidores al culto del incienso y copal dicen que es un “documento ilegítimo, atropellado, recetario de ideologías y de absurdos jurídicos”, criticando el trabajo de más de cuatro meses de los integrantes de la Asamblea Constituyente, que se dieron a la tarea de crear la primera ley en la historia de la capital mexicana y que claro está, se encuentran insertadas las opiniones, exigencias y demandas de los capitalinos.

Sea lo que sea, les guste o no a las demás entidades, es muchos artículos ha puesto el ejemplo de lo que es la libertad a la que todos los ciudadanos tenemos derechos, y varios de los que antes de ser insertados en la constitución ya eran leyes, fueron incluidos en varias constituciones locales, en síntesis, la considero de vanguardia, les guste o no a los curitas y demás persignados que son las sanguijuelas que saben que están perdiendo el dominio de la ciudadanía y eso les duele como sal en la herida.

Idiota y textualmente dicen: “Ha nacido una constitución asesina que no reconoce lo más valioso para cualquier ser humano aun desde el vientre materno, la dignidad de la vida”, esto en el sentido de que ya se tipificó constitucionalmente la legalidad de la interrupción del embarazo, y sigue: “Las fracciones mayoritarias en la constituyente evadieron la durísima realidad de sangre y crueldad en la Ciudad de México. Realidad que esconde la inmoral figura de la eutanasia y el lucrativo y abominable negocio del aborto, que es peor que el del narcotráfico”.

Pero que no les cabe en la cabeza a estas gentes cerradas y espantadizas, de que el derecho al aborto y la eutanasia, es eso, es solo un derecho que se puede ejercer con libertad, no es que una mujer embarazada a fuerzas tendrá que abortad, claro que no, solo las que así lo deseen y claro que cada ser humano es totalmente independiente en sus decisiones.

Y bueno, ya que ellos quieren tocar temas ríspidos, pues la sociedad también tenemos criterio y boca para señalarlos a ellos, parece que se olvidaron de la destrucción masiva desde su llegada?, o la imposición de sus iglesias sobre verdaderos templos?, o los cultos a sus santitos y “virgencitas”, la quema en vida de ciudadanos que no compartían sus creencias y torturas abominables en las épocas inquisitoriales?, ya se olvidaron de como los demonios en los que ellos hablan, los tienen dentro de sí mismos, o de cómo le desgracian la vida a mujeres violadas y peor aún a niños por su pederastia?, eso no es ser asesino?, si bien que sabemos de lo que han sido, son y serán capaces de hacer si se los seguimos permitiendo, así que mejor con ejemplo que demuestren la bondad que solo es un vulgar dicho del que ladran y vociferan a rajatabla en sus lugares de culto, y de ahí no pasan.

No es más asesinato el ver los lujos de ríos de oro en el que viven exigiendo diezmos, limosnas y de todo tipo de servicios, ya que hay que pagar hasta para sepultar a un muerto, ver a sus aborregados e hipnotizados feligreses como dejan en las alcancías de los lugares de culto, en sus fiestas de santitos o en sus peregrinajes hasta lo que no tienen, empeñan hasta la camisa, viviendo en una total miseria, mientras los curas llevan símbolos en sus cuerpos deformes de oso de tanto que se atascan y por encima de sus sotanas de metales y joyas preciosas, y cada vez el lazo que da la circunferencia a su abultado abdomen, cada vez es más corto, eso es un asesinato, ver a sus feligreses en la miseria y no hacer nada por ellos.

Dicen además de que el trabajo desarrollado por verdaderos representantes de la sociedad que se conformaron en Asamblea Constituyente, solo son, “numeralias y estadísticas finales, datos duros, del triunfalismo de una asamblea constituyente que ha procesado toneladas de información, que ni las mismas cámaras del Congreso de la Unión han logrado, ahora conforman la memoria histórica de esa asamblea de 100 diputados cuestionados desde su elección y designación”, de la misma forma dicen que de las 21 sesiones plenarias de la Asamblea Constituyente se hicieron “siempre al límite de tiempo y en jornadas intensas y apretadas, donde se debatieron temas polémicos que deberían ser ejes rectores de un documento que ahora confirma la ideologización que será ley vigente”.

Y sacando el “dedo omnipotente” dicen que los trabajos “fueron secuestrados por las izquierdas intolerantes, asesinas, y absurdas por reconocer derechos en donde no se deberían y no reconocer aquellos que deberían estar en la norma”, pues bueno, les he decir ilustre lector que a mí, la izquierda que solo protesta por todo, tampoco nunca me convence, pero es muy diferente eso a que los cataloguen de intolerantes y asesinos, esos son los propios curitas, aquellos que no se quieren ver a sí mismos, por ello como en sus libritos de cuentos que ni a mitología llegan a ser dice: “No veas la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el tuyo”, ellos esto predican, y ni siquiera lo entienden, claro porque en este caso no les conviene; HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

COMENTARIOS: mi_columna@yahoo.com.mx

www.elvalle.com.mx/desde-la-barrera

TWITTER: @tubalcain.garza