QUE NOS DEPARA EL 2017 CON ESOS DERROCHES?

El próximo ocho de septiembre será el día cuando el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, presentará ante los integrantes del Congreso de la Unión el Presupuesto de Egresos para el dos mil diecisiete y para nada que se ve halagador de que las cosas sean mejor que lo que es este negro año que ya no sabemos qué hacer.

Miles de pretextos existen, que el petróleo baja, que la bolsa de no sé qué país se fue en picada y hasta eso nos afecta, cuando dicen los “conocedores” de que en México solo pasa una gripilla, y es verdaderamente una neumonía, que para solventar recursos el gobierno se le ocurre cualquier ocurrencia como las fotomultas estúpidas, los verificentros, se dice que ya no hay tenencia, ahora revolcado se le llama refrendo, y hasta de centavitos a centavitos la gasolina sube y sube, en síntesis la cosa es sangrar a los que menos tienen, pero son los que menos protestan.

No me considero un “gurú” de las finanzas para nada, ni mucho menos alguien que tiene la facultad de saber que destinar de recursos para que rubros pero no se necesita nada de ello para tener un verdadero sentido común con los pies bien sentados en la tierra y saber qué es lo que se tiene que hacer.

Y a que voy, a lo que no me canso de estar siempre expresando en nuestro espacio que no es otra cosa más que meter verdaderamente la rasuradora en los recursos más absurdos, como lo son lo que se les designa a los Partidos Políticos, ya que viven del “erario”, cuando además del ridículo en las elecciones muchos de ellos no hacen otra cosa, pero eso sí como dice la canción de Chava Flores, “La Manota que estiraban”, y por ahí no le caería para nada mal, el que le pase lo mismo al Instituto Nacional Electoral, que no tiene llenadero con miles de millones de recursos, siempre sacando la bandera de que son para la “democracia de los mexicanos”, cuando lo más apremiante es lo esencial para la sociedad, el que tengan que comer, el que tenga realmente algo que hacer de la vida, algo que se llamase “Vida”, algo que para muchos es solamente una quimera.

Tan solo veamos lo que a los Estados les pasa, y es una realidad que queramos ver o no y es que el 86% de los ingresos totales que tuvieron los estados durante el pasado año no se dice es que el ochenta y seis por ciento de transferencias federales, o sea en palabras llanas, dependía de los recursos de loa “nación”, o mejor dicho de lo que nos dejan para este rubro, ya que ellos consideran otros más importantes como repito “la democracia”.

Tan solo hay que citar que los ingresos propios de las entidades federativas representados en impuestos, productos, aprovechamientos, derechos y contribuciones de mejora alcanzaron en 2015 la proporción de 9.4% del total de sus percepciones. El resto, 4.6%, provino de financiamiento y otros rubros, y bueno hay que analizar; cual demás?.

Tan solo hay que comparar lo que hace algunos años se percibía en el ochenta y nueve que era del 49.7% de sus ingresos totales, como podemos ver, una gran diferencia total y completa.

Y este gran margen de diferencia se debe a que a los estados les quitaron la mayoría de sus potestades tributarias y al costo político que implica el recaudar más, por lo que los “conocedores” dicen que hay que sangrar más a los contribuyentes, a cobrar la tenencia vehicular, caso totalmente absurdo en la realidad, o en lo que se prometió de los que actualmente nos gobiernan.

Actualmente los ingresos propios de los estados, representados en impuestos, productos, aprovechamientos, derechos y contribuciones de mejora, alcanzó solamente el año pasado en el 9.4% del total de ingresos, y se dice que esto es debido a que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ya que de esta forma se cedieron sus facultades tributarias a la Federación, lo que totalmente es injusto en el sentido se les quita la facultad, pero no se les da lo que para poder ejercer, necesitan.

Por lo mismo no deben de sentirse las mismas como vividoras de los recursos federales, a ellas se les quitaron la mayoría de potestades tributarias que pasaron a la Federación, incluso hasta el predial que se lo dieron a los municipios, por eso tienen las manos atadas para recaudar; por ello el verdadero problema no es para las entidades, sino la falta de solidaridad de la federación, como lo citó literalmente Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, que dijo que también los costos políticos repercuten para que los estados no recauden más, ya que, particularmente en periodos electorales, por lo que apelan esos institutos al financiamiento bancario para apuntalar sus expectativas electorales y de cargos públicos, porque la deuda conjunta de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México (PVEM) alcanza mil 135 millones de pesos con instituciones financieras, con vencimientos en 2017, y claro está ilustre lector de todo ello se lavan las manos.

Tan solo como se dice coloquialmente “un trompo a la uña”, el PRI para este año es de mil 7 millones de pesos, además de deber 744 millones de pesos, lo que es lo mismo que casi el 75 por ciento de sus prerrogativas del año pasado, y esto con los más perros de los dineros como lo son las instituciones bancarias.

Pero como se da a conocer, que cuando al final de cuentas termine la deuda, el proceso federal electoral tendría ya dos meses de iniciado, pues la legislación señala que el periodo electoral comenzará en septiembre de este año, y las estrategias financieras de los partidos tienden a complementar el financiamiento en los años electorales con créditos privados, en aras de potenciar sus posibilidades de ganar elecciones, que se traduzcan, en función de los votos obtenidos en mayor financiamiento público a futuro, con cargo al erario, en un círculo que se asocia al pago de la deuda, o sea al final de cuentas una bola de nieve; HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

