Profesores Exigen ser Dignificados Laboral y Económicamente

Por: Sergio Nader O.

Toluca, Méx.- Un grupo de personas conformado por maestros de las Regiones 17, 1 y 37 así como integrantes de la Asociación de Campesinos, se reunieron la mañana de este martes en el Monumento al Maestro de la Ciudad de Toluca para exigir de manera pacífica que el gobierno respete sus derechos laborales y que sus empleos sean dignificados laboral y económicamente.

En el marco del Día del Maestro, el grupo de docentes indicó que no buscan tratar de echar atrás la Reforma Educativa, simplemente piensan que se ha convertido en una reforma laboral ya que no habido cambio de programas, regeneración de libros de texto, ni aumento de asignaturas. “Simplemente seguimos trabajando con lo mismo obsoleto y no nos ha cambiado programas de libros, entonces, no es reforma educativa es laboral, simplemente se nos está sujetando a un capricho del gobierno por eso estamos aquí para manifestarnos”, dijo Claudia, docente que pertenece a la Región 1.

En este sentido, refirió que en lo laboral son los cambios ya que para entrar a la famosa evaluación se les pide el nombramiento, sin embargo, asegura que no es necesario ya que cuando cada maestro es contratado se le hace un examen tanto moral, físico e intelectual, además de que al entregarlo se le cambia por uno de 4 años, dejando atrás el derecho de antigüedad y su futura pensión.

“Tú dejarías que tu trabajo se te sometiera a cuatro o cinco años cuando tú tienes derecho a una antigüedad, tienes derecho a una jubilación, yo creo que no, por eso estamos aquí luchando. Porque queremos que nuestras exigencias sean escuchadas, sabemos que somos pocos pero de poco en poco seremos una multitud”, expresó.

Resaltó que los maestros están abiertos al cambio justo y a proteger sus derechos laborales sin negarse a la actualización que aseguró, tanto los maestros de primaria, secundaria, preparatoria y universidad constantemente están siendo actualizados. “Cada quien este mundo busca ser mejor, no estamos rechazando la reforma educativa porque no es educativa es laboral. Estamos perdiendo nuestra antigüedad y entonces nuestros derechos laborales dónde quedan, nuestra antigüedad dónde queda, hay compañeros que son jubilados y que no están siendo respetados sus derechos, ya que se les atiende hasta que quieran. Una vida de trabajo para ser valorados es lo que pedimos, el maestro es un agente de cambio y de un cambio positivo”, aseveró.

Los maestros tanto estatales como federales exigen ser escuchados y que sus derechos laborales sean respetados, destacando que ya basta de intimidación de maestros en los centros de trabajo por parte de las autoridades inmediatas, quienes han estado de mirando a los maestros por el hecho de manifestarse. “No le hacemos daño a nadie manifestándonos de manera pacífica, simplemente estamos exigiendo que nuestro derechos laborales se ha respetados y dignificados”.

Aseguró que desde el sexenio del ex gobernador Enrique Peña Nieto, los profesores no han tenido aumento a su salario y este es otro detalle que también se está peleando, para que el trabajo del maestro sea digno y reconocido tanto de manera laboral como económicamente.

Finalmente hicieron la llamada a su líder sindical a que se atiende el tema de salarios y prestaciones ya que no se les han liberado.