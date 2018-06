Pide Zamora a sus Contendientes, Llevar la Contienda Electoral en Paz

Por: Ventura Rojas Garfias

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El candidato a la alcaldía por Toluca del Partido del PRI, Fernando Zamora Morales, hizo un llamado a todos los contendientes de los diferentes partidos políticos a que lleven esta contienda electoral de manera pacífica; no nos conviene a nadie generar crisis o violencia “yo estoy en contra de eso”, no estoy a favor de que se hagan campañas donde nos manden gente a insultar a provocar y ni yo haré nada en contra de nadie , porque lo más valioso que tenemos en este municipio es la tranquilidad y la paz social, aseguró .

Lo anterior luego de un altercado suscitado el pasado domingo en la localidad de San Pablo Autopan entre simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y contrarios durante el recorrido del candidato a la presidencia municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales

El hecho de que haya personas inconformes, es algo natural del ser humano, aunque las provocaciones no son bienvenidas en esta campaña, recalcó.

En entrevista durante el recorrido por barrios tradicionales de Toluca, como San Miguel Apinahuizco, San Luis Obispo, La Retama, Colonia Unión, El Cóporo y Santa Bárbara , explicó que en ese lugar, camino 18 mil pasos, saludo a 18 mil personas, entonces había un grupo como de mil personas que venía tras de mí y ahí hubo el altercado, al tiempo de reprobar este acto violento en contra de simpatizantes del partido tricolor y adjudicó estas acciones al uso de alcohol asegurando que los atacantes se encontraban bajo un estado etílico.

Reconoció que durante su recorrido ha habido reclamos por parte de algunas personas, aunque la gente sabe que estamos trabajando por los más de un millón de habitantes en Toluca y también gente que va de paso en esta ciudad por ser la capital del estado.

“La gran mayoría de los vecinos que hemos saludado, me dicen échale, cumple, no digas más de lo que no puedas hacer “, entonces estos días de campaña han sido benéficos y vale la pena porque escuchas a la gente, la atiendes” y si hemos recibido más que reclamos, hemos recibido sugerencias, comentarios, ideas de cómo se pueden hacer mejor las cosas; eso es algo que yo agradezco, recalcó.

Zamora Morales, dijo que a 11 días de campaña he saludado a miles de familias toluqueñas que me han brindado su apoyo y seguirá trabajando para que el desarrollo de Toluca no se detenga”. Vamos una tercera parte de recorrido de las delegaciones y todavía nos falta y la recepción que no ha dado la población ha sido de aceptación, hacia nuestra candidatura.

Finalmente negó que haya sido él quien mandara atacar a los contrarios, así como haber solicitado seguridad a la postre de este actuar, pus dijo “yo me siento seguro con mi gente, estando con ellos no necesito seguridad”.