Parten Pastel los Diablos para Celebrar 101 años de Historia

*Francisco Suinaga Destacó Hechos con Respecto a las Fechas de Festejo

POR: Dioney Hernández

Metepec, México.- Como cada 12 de febrero, los Diablos Rojos del Toluca no dejaron pasar la oportunidad de partir pastel para celebrar un año más de historia que los ha convertido con esfuerzo, pasión y futbol, en uno de los mejores equipos de México.

A pesar de no haber obtenido el título en el año del centenario, el Presidente Deportivo del Toluca, Francisco Suinaga le pidió a la gente hacer un balance de todo lo realizado y aseguró que por ahora se sienten satisfechos, más no conformes porque aunque consideró que el festejo es muy a parte del triunfo, le hubiera gustado que se diera.

“Yo creo que si bien no es independiente y esta conectado, yo diría que el sentirme cómodo o no con el centenario, si es independiente, ganarle al puntero y una plantilla como Monterrey ayer, ayuda a que hoy todos estemos de mejor humor, pero el Centenario es más que eso, estas hablando de 100 años donde un club se ha manejado impecablemente y que hoy, empiezan los 101 un años, dos cosas independientes”.

El hombre de pantalón largo del equipo mexiquense dijo que es cuestión de perspectivas, el hecho de que por no haber obtenido el campeonato en un año tan importante, se le haya restado merito a la celebración.

“Hay que ponerlo en perspectiva, el aficionado tiene todo el derecho de expresarse, me parece que hay que tratar de ser objetivos y respetuosos, cuando estás en un puesto como este u otros, sabemos a lo que nos exponemos, no me espanta, ni me asusta, me ocupa, la realidad es que hay que ver que tipo de juicios o desacreditaciones hay”, aseguró.

El directivo choricero destacó la nominación del estadio como uno de los más bonitos del orbe, una acción a la que le pusieron mucho empeño como parte de los festejos del centenario.

“La verdad es que el proyecto del estadio y del centenario, se tuvo que adecuar a muchas cosas, entre otras a la historia del club, había que conservar esa cancha que está ahí, con las limitaciones y con la gran historia que tenía y adecuar un inmueble con dichas condiciones”.

Al final de la práctica y atención a medios, jugadores, directivos y presentes, fueron presentes del simbólico festejo, donde partieron pastel y se tomaron la foto del recuerdo.