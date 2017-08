Pagamos a Empresas que Cumplan con Requisitos: Zamora

Por: Ventura Rojas Garfias

Fotografía: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Luego de señalar que el municipio de Toluca, cuenta con finanzas sanas, el presidente de Toluca, Fernando Zamora Morales, dijo que si no se les ha pagado a las empresas que se les debe es porque las mismas no han cumplido con algún o algunos requisitos.

“Nosotros les vamos a pagar inmediatamente que cumplan con los requisitos, porque una cosa es que vengan y digan que en el convenio se establezca que van hacer una obra con tales especificaciones, pero a la hora que se revisa, resulta que no cumplieron con lo determinado”

Recalcó que él no puede pagar una obra que no exista, “si no existe la obra y yo la pago, inmediatamente sin juicio me voy directamente a la cárcel, por eso nos ponemos en un plan exigente, hasta que cumplan con los requisitos, el dinero ahí está pero se debe de justificar”.

Si se le debe a una empresa y esta ha cumplido con el cien por ciento de los requisitos, inmediatamente se les paga y en algunos casos las mismas no cumplen por ejemplo con el acta constitutiva, el poder notarial del representante legal, la factura, la evidencia documental, es decir fotografías del trabajo realizado, bitácora de los trabajos que realizan, entre otros.

El ayuntamiento se tiene que poner en un plan exigente para que la empresa les presente los documentos donde se avala que se les debe, pero estrictamente estos deben de contar con la documentación debidamente específica y cumplan con la normatividad de contratación y de adquisiciones y poder realizar el pago.

Toda empresa debe integrar diversos documentos en un expediente y no es hasta que se encuentra completo que se realiza el pago. En estos casos, la demora se debió a que se registraron algunos pendientes, es el caso de algunas firmas, que ya fueron planteados y serán subsanados por las empresas, por lo que en próximas fechas se cubrirá el adeudo derivado de la renta de maquinaria para trabajos del programa de faenas comunitarias.

De acuerdo a la normatividad debe estar completa toda la documentación antes de emitir un egreso, porque no puede llegar una empresa y decir me debes y cuando se revisa no ha cumplido, el dinero ahí está, “tenemos finanzas sanas”, insistió.