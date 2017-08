Olga Esquivel es una Diputada de Resultados

Por: Sergio Nader O.

Fotografías: Nayib Nader

Toluca, Méx.- “La Cámara de Diputados Federal me ha dado mucha experiencia pero también aprendizaje para escuchar, ser tolerante e incluyente sabiendo dar resultados desde la trinchera donde estoy”, destacó Olga Esquivel Hernández, diputada federal por el Distrito 40.

Durante su visita a El Valle, la legisladora mexiquense destacó la importancia del poder comunicar a la ciudadanía el trabajo que lleva a cabo a favor de la ciudadanía que representa y que orgullosamente lo califica como bueno ya que lo ha realizado con mucho esfuerzo, orgullo, así como el alto honor y responsabilidad al ser legisladora en el Congreso de la Unión donde participó como legisladora en tres comisiones que son Presupuesto y Cuenta Pública, la Comisión de Cambio Climático e integrante de Asuntos de la Frontera Norte.

Refirió que como diputada del PRI es una persona que ha sabido representar en la LXIII Legislatura, ya que escucha a la gente, regresando a los municipios y comunidades a agradecer por su voto pero principalmente a llevarles resultados, siendo un acercamiento de todos los días que no tiene sesión, para atender personalmente en cualquiera de los 7 municipios y en todas las comunidades del distrito 40 que comprende los municipios de Zinacantepec, Ixtapan de la Sal, Rayón, Tenango del Valle, Villa Guerrero, Tonatico y Zumpahuacán.

“He tenido cercanía con la gente para observar y atender sus inquietudes y necesidades. No es nada más llevarle un apoyo, sino a pesar de eso aprovecho también para platicar con ellos y pedirles que cada vez sean mejores ciudadanos, lo que nos ha generado más hermandad, comunidad y amistad con la gente a la que represento y estoy muy agradecida. Mi trabajo y resultados son efectivamente lo que la gente me ha pedido porque los he escuchado”, dijo.

Manifestó que el cambio que este país demanda no se puede construir de manera unilateral y debe ser con un esfuerzo en conjunto entre la sociedad y autoridades, por lo que agradeció al gobierno del estado y al federal que le han abierto las puertas para buscar la manera de gestionar y resolver la mayoría de las veces para regresar con lo que le pidieron y más.

Asimismo, con gran emoción y lágrimas en los ojos, detalló la satisfacción que le ha dado ser diputada federal en estos dos años al haber sudado la camiseta para hacer la gestión y sobre todo el mantener el contacto con la gente, porque su trabajo es resultado de los que la población le ha pedido. “Es un acierto porque así la gente ve realmente satisfechas sus necesidades y si bien hay mucho por hacer, también hemos hecho grandes cosas”, dijo.

Argumentó que con su trabajo deja buenos antecedentes y en el caso de que llegará a adquirir otra posición sea de elección popular o no, la tomará con responsabilidad y el gusto de seguir sirviendo a sus representantes.

Este es el primer cargo que ocupa de elección popular, sin embargo, ya lleva una carrera de prácticamente 15 años en el servicio público iniciando en el Gobierno del Estado de México, creciendo en el servicio público tanto estatal como municipal ya que fue presidente del DIF de Zinacantepec durante 2 años donde durante su gestión logró un premio nacional en materia de asistencia social. A partir de esto el Partido Revolucionario Institucional la invitó a participar en la diputación federal ganando la elección en la que lleva 2 años en el encargo.

Al ser una diputada con apenas 30 años, destacó que ser joven le ha servido para poder marcar el ritmo de cómo van sucediendo las cosas dentro del grupo parlamentario y de la Cámara de Diputados y expresarse con valentía para tomar una decisión y aunque se llegan a cometer errores como cualquier ser humano, busca marcar tendencia de realizar los modos de manera más eficaz. “Cuando como joven empiezas a marcar tendencia y un paso y ritmo de trabajo, generas expectativa lo que inspira a otros jóvenes a trabajar de la misma manera y los motiva a sumarse a los proyectos. Como joven es lo que más me motiva y lo que me ha dejado el espacio de dos años de ser diputada federal y por supuesto que dan más ganas para hacer más por México, no sólo por mi distrito o municipio, sino por trabajar por la gente que me eligió, votó por mí, me dio la confianza y que hoy a dos años estoy agradecida con los ciudadanos que me apoyaron con su voto.”, expresó.

Desde que la joven diputada asumió el cargo, como parte de la labor legislativa ha presentado varias iniciativas, participando en tribuna con algunas propuestas en presupuesto y cambio climático. Asimismo tiene otras en puerta pero debido a que el propio grupo legislativo del grupo parlamentario conformado por más de 200 diputados, la coordinación nacional decide quien sube a tribuna, en este caso quiere abundar en el tema de presupuesto y cuenta pública para atacar la corrupción

En términos de gestión social y comunitaria, desde el presupuesto de Egresos de la federación en la Cámara de Diputados ha logrado gestionar más de 300 millones de pesos para el Distrito 40, siendo más de 200 de ellos para el municipio de Zinacantepec, y engloban temas como bibliotecas digitales, carreteras y caminos rurales, libramientos, construcción de una Facultad de Artes Escénicas de la UAEM, la construcción de 16 arcotechos de 16 escuelas de distintos niveles, entre otros.

Finalmente, le dijo a la gente del distrito que representa que es importante que conozca quien los representan y quienes les gobiernan para que de esa manera como ciudadanos puedan estar participando más activamente en todo lo que engloba el gobierno, la administración pública y que sepan exigir, demandar de manera formal sus necesidades. A los mexiquenses les hizo un llamado para trabajar en equipo y en conjunto independientemente de que en los municipios gobiernen partidos diferentes, para velar por el bien del Estado de México que es la entidad más grande en materia económica, política y otros aspectos en el que marca tendencias.