No voy a Declinar por Nadie y Defenderé el Voto: Zepeda

Por: Ventura Rojas Garfias

Foto: Jaime Arriaga

Lerma, Méx.- Juan Zepeda, candidato a la gubernatura mexiquense, reiteró a quienes le piden que decline que no lo hará, ya que el PRD está sumado y entusiasmado" con su proyecto, por lo que ya se alista la estructura electoral para vigilar el voto el próximo 4 de junio.

Al asistir al campus de Lerma de la Universidad Autónoma de México (UAM), el perredista, señaló que el PRD está sumado y entusiasmado con esta candidatura, que además, contra todos los pronósticos, es la única que ha venido subiendo en las encuestas por su solidez y consistencia, “olvídense de que decline a estas alturas, si saben contar que no cuenten conmigo".

En entrevista al participar en el Foro “La UAM frente a las Elecciones”, donde se presentó su plataforma de campaña y respondió preguntas de la comunidad universitaria, Zepeda Hernández expresó el PRD está lista para proteger el voto.

Dijo que en el año 2012 intentaron robarle la elección "me quisieron hacer eso por eso no me confío, por esa razón estamos preparando la defensa con la estructura electoral el día de la jornada; que se cuenten bien los votos, que se resguarden los paquetes y se vigile en los consejos electorales y si de eso se desprende que quieran hacer algún “chanchullo, como me caracteriza saldré a defender el voto de los ciudadanos".

Indicó que a menos de dos semanas de la elección "hay un 17 por ciento de indecisos y nosotros estamos apostando a convencerlos, el de nosotros es un proyecto político y venimos con la mejor propuesta, firmes vamos a cerrar esta campaña".

Señaló que las definiciones claras que me gustan hacer y no dar bandazos ideológicos me están generando un buen ánimo dentro del electorado y lo estamos impactando.

“Ya hay encuestas que nos colocan disputando el segundo lugar y a cuatro puntos de Alfredo del Mazo y según las tendencias de quienes saben de encuestas “estaremos acercándonos la próxima semana hasta estar a la par”.