Necesario que administraciones municipales entrantes no acumulen laudos: Aquiles

Por: Ventura Rojas Garfias

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Debido a que los 125 municipios y diferentes áreas de gobierno, enfrentan presiones financieras y adeudan entre 6 mil y 7 mil millones de pesos por laudos laborales, los legisladores avalaron que los ayuntamientos y otras instancias de gobierno, tengan que pagar y establecer un presupuesto para cubrir las responsabilidades económicas por conflictos laborales.

El coordinador de la bancada de Nueva Alianza en el Congreso mexiquense, Aquiles Cortés López, dijo que hay alrededor de 17 mil conflictos laborales en todo el estado, en todos los municipios y en todos los órdenes de gobierno y que por ello es necesario que las administraciones entrantes no acumulen laudos.

Dijo que con la información que se logró recabar con el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado; encontramos que hay ya 3 mil laudos ya calificados, lo que representa un monto cercano a los 6 y hasta 7 mil millones de pesos; esto debido a que se tiene un rezago histórico de laudos, es decir cada periodo, cada sexenio, se siguen acumulando estas sentencias.

El problemas, dijo, es que se acumulan estos laudos, porque el trabajador justifica que su despido fue injustificado; en este caso hay un evento de arbitrariedad. Ya que no se despide al trabajador de manera ordenada.

Indicó “se le tiene que advertir a las próximas administraciones municipales que no pueden estar despidiendo, solo por despedir a los empleados y que ponga orden y que le ponga a su jurídico los elementos para que el trabajador que verdaderamente tiene que ser despedido tenga los elementos “ y que en el juicio se falle a favor del patrón y no del trabajador, pues también es injusto que se tenga trabajadores con 3 y hasta 10 años que no se les ha pagado su despido y que al hacerlo sea un dineral que muchas veces los municipios no cuentan con el monto.

Finalmente, Cortes López, dijo que esta medida es importante; pues le queda claro que hay municipios mexiquenses, que no están en condiciones de pagar lo que tienen en rezago de laudos , que su presupuesto no le alcanza y que por ello no debe haber despidos injustificados.