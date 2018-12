Listas las Chivas para afrontar el Mundial de Clubes

Por: Dioney Hernández

Ciudad de Méx.- El Rebaño Sagrado se dijo listo para afrontar este sábado 15 de diciembre el Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes 2018, justa en donde se medirán al conjunto japonés Kashima Antlers en los cuartos de final de la competición.

El equipo de 11 mexicanos está listo para hacer historia para salir ante un golpeado cuadro japonés y ganarle para seguir con vida y así enfrentarse en la Semifinal al Real Madrid en la búsqueda del ansiado título que no se le ha dado a México, por tal motivo se han preparado de la mejor manera en las últimas 3 semanas para tratar de borrar con una alegría internacional el fracaso generado en los últimos 3 torneos de Liga MX donde no han clasificado a la Liguilla.

Por su parte, el habilidoso futbolista Isaac Brizuela aseguró que están listos para dar su máximo esfuerzo, dijo que es momento de unir al balompié mexicano para apoyar al equipo que estará representando al área en el importante torneo.

"No me he metido a redes sociales (para ver). Se lleva todos los reflectores la Final, pero lo he vivido con otros equipos, le ha tocado a Pachuca, América, Monterrey estar en un Mundial de Clubes y sí me he dado cuenta del apoyo de todos los equipos mexicanos, de que no solo era Pachuca, sino que era todo el país alentando en ese momento al Pachuca que era el que representaba a México, y va a ser de la misma manera", dijo el futbolista.

Con cuadro completo, el Rebaño tendrá su primera prueba ante unos Antlers golpeados ya que no contarán por lesiones con el goleador, Yuma Suzuki y el volante, Kento Misao, mientras que los aztecas solamente cuidaron molestias en la rodilla izquierda de Alan Pulido, pero está listo para jugar.