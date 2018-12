Lista la XIX Edición del festival Mundo Magyc

Por: Sergio Nader O.

Toluca, Méx.- Este 15 y 16 de diciembre se realizará la XIX Edición del festival de entretenimiento y tendencias Mundo Magyc, en esta ocasión se realizarán expos, mesas de debate, presentaciones de cómics, conferencias, torneos de videojuegos, así como la asistencia de reconocidos youtubers, actores de doblaje y cosplayers.

Los organizadores del evento indicaron que en esta edición las actividades están integradas en un excelente programa en la que destaca la Expo Tributo a Stanley, mesa de debate de Rick and Morty, exhibición de KPOP, batallas amistosas de taekwondo, presentación del cómic Primera Caída por la Finisterra, presentación artística de Litron Dance Company, experiencia de realidad virtual, show de princesas, show musical Sailor singers, las conferencias Ilustrando el marketing con Gerard Gamero, Teorías de la última temporada de Game of Thrones, el debate Marvel los cómics vs las películas por Edgar Quintana y la presentación del cortometraje Epidemia de Melancolía de Rodolfo Collado.

Asimismo, dieron a conocer que los invitados especiales serán los Youtubers Gumii Auditore, Missa Sinfonía, Gret Rocha, Ari Gameplays, Caeli, El Ruendo Ekisde, además de los actores de doblaje como Jesse Conde (voz oficial de tigger, señor cara de papa, entre otros), Víctor Ugarte (voz de Sasuke Uchiha en el anime de Naruto y Naruto Shippuden, Harry Potter, entre otros), Moisés Iván Mora (voz de Rigby en Un Show Más, Blu en Río, Grulla en las películas de Kung Fu Panda, mejor conocido como Alfonso en Una Familia de Diez) y José Arenas (voz de Jake en Hora de Aventura, Pizza Steve en Tío Grandpa y Benji).

Se contará también con la presencia de las Cosplayers Gotitaz Clan, Cosplayers Sanctus IX – Roxas, Mafer Rocha y TYLER. Asimismo se llevarán a cabo los concursos de KPOP, dibujo, Rubik jazz y baile moderno. Los torneos de videojuegos de Yu Gi Oh, Super Smash Bros, Ultimate torneo y retas de Beyblade, torneo de Dragon Ball Fighter Z, League of Legends 1 vs 1 y Fortnite, así como Gears of Wars 4, FIFA 2018, Clash Royale 1 versus 1 y 2 versus 2.

Cabe Resaltar que se contará con área de bazar de diseño y emprendimiento, zona de comida, zona infantil y música; los boletos se pueden adquirir por medio de la plataforma www.boletia.com y en los puntos de ventas ubicados en los establecimientos Frikiplaza local 41 y 18, Exabyte Toluca, Heladería El bigote frío y Doux Amour repostería.

De esta manera se hace la invitación a acudir a esta edición número 19 del festival de entretenimiento y tendencias Mundo Magyc este fin de semana teniendo como sede Pino Suárez casi frente a Home Depot Metepec a un costado de Fantasías Miguel conocido como el ex Autocinema Moonrise Metepec.