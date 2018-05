Leylany se Compromete a Tener una Campaña y Gestión Cercana a la Gente

Por: Sergio Nader

Toluca, Méx.- Ante la proximidad de las elecciones federales del 1 de julio, los candidatos a puestos de elección popular no son los típicos aspirantes a ganar votos, sino ciudadanos que están comprometidos con un cambio, tal es el caso de Leilany Arce Richard, joven candidata del Partido Nueva Alianza por la Diputación Local al Distrito 45, que está convencida que sólo manteniendo la cercanía con la gente se puede entender la problemática para que juntos, tanto autoridades como ciudadanos hagan un cambio por la sociedad dejando huella y no cicatrices.

“A mí me gusta mucho el tema de la participación, si todos ponemos la parte que nos toca vamos hacer grandes cambios, porque gobierno sólo no puede, ciudadanos solos no podemos, tenemos que hacer una conciencia desde adentro, desde sociedad, desde gobierno, trabajando en una misma línea y poniendo cada uno la parte que nos toca, siempre he dicho la suma de voluntades genera grandes cambios”, dijo.

En entrevista para El Valle, Leilany Arce Richard, se consideró una luchadora social, ya que desde pequeña ha participado en la Asociación Civil que tiene su madre desde hace 8 años, y es la primera vez que participa en un cargo de elección, por lo que se encuentra contenta ya que asegura ser una ciudadana dedicada a la gestión y que para su campaña ha realizado propuestas poniéndose en el lugar de los ciudadanos.

En este sentido, sostuvo que su campaña por el Distrito 45 que comprende los municipios de Temoaya, Almoloya de Juárez y Otzolotepec, se realiza de forma cercana a la gente y atendiendo las inquietudes siempre, siendo la voz joven que espera representarlos con convicción y conocimiento de los problemas. “Me gusta ser muy cercana a las personas, yo he trabajado con la asociación civil el tema de la gestión, lo hemos hecho más de 8 años Yo crecí en el tema de la labor social y por eso mismo me siento hoy en esta postura de buscar una imputación, porque lamentablemente si no estamos donde se toman las decisiones, no se nos toma en cuenta, no se escucha la voz. Esa es mi intención, representar la voz de los ciudadanos, queremos grandes cambios y que mejor que tener una voz ciudadana en el Congreso que represente nuestros intereses para que el día de mañana nosotros podamos defender estas cuestiones”, dijo.

En su visita a esta casa editorial, la candidata de 25 años dijo que le ha motivado mucho el tema de que la gente le ha abierto las puertas de su corazón, por lo que durante sus recorridos pide a la ciudadanía del Distrito que busca representar, que sea consciente para que haga una buena elección de sus gobernantes.“A mí me gusta tocar la sensibilidad de las personas hacia esa conciencia ciudadana de que hagamos el cambio juntos, es muy fácil arrancar un cabello pero cortar una trenza es muy difícil. Yo quiero generar en las personas esta cadena de amor y que todos nos sumemos y hagamos el cambio juntos”, expresó.

De esta manera, enunció algunas propuestas que hace llegar con el slogan de “Ciudadano a Ciudadano”, en las que destacan la iniciativa Match Click o Click con Ley que es una vinculación a través de Google y las instancias de gobierno para generar un convenio que permita llevar el internet a comunidades que no lo tienen, retomando el proyecto Google Station en la cual ponen la antena del internet y desde la estancia de gobierno se gestionamos el lugar y las condiciones para que eso pueda ser posible.

Generar espacios para los jóvenes y la vinculación con empresas, con un modelo Dual como en Alemania, para generar a través de los empresarios mejores oprtunidades a la juventud; así como recuperar espacios públicos para generar un lugar donde implementar, actividades artísticas, deportivas y culturales.

En cuestión educación busca implementar el internet en las escuelas, así como la enseñanza del idioma el inglés para ser competitivos a nivel internacional, además de actividades para atender el grave problema de sobrepeso infantil.

Destacó que también quiere implementar en la cámara de diputados la iniciativa para crear la Secretaría de la Familia con el objetivo de combatir los problemas sociales y la desintegración familiar en temas como delincuencia y bullying en las escuelas, apoyando a instancias como el DIF y ofreciendo servicios gratuitos y acercándolos a la gente. En seguridad brindará autonomía a los ministerios públicos y piensa generar una iniciativa en la cual no exista nadie por encima de la ley.

Además, anunció que se va tener una oficina enlace en cada municipio para que la gente tenga que ir hasta la cámara de diputados hacer una gestión; se hará el Día ciudadano para ver las necesidades y avances de proyectos que se han estado gestionando en su momento; así como implementar las Casas Amigas en zonas rurales para mantener vinculación en comunidades alejadas.

Finalmente se comprometió que el día del cierre de su campaña el 27 de junio, va a firmar ante notario público todos los compromisos que realizó para que los ciudadanos puedan tener un sustento de que sí se va a trabajar y para que vuelvan a tener la confianza en sus autoridades.

Cabe destacar que Leilany Arce Richard es mamá de una niña de 6 meses llamada María Valentina; es arquitecta de profesión y actualmente está estudiando Derecho; fue Miss Estado de México 2015 y se considera una luchadora social siendo una ciudadana que busca representar con acciones reales para la ciudadanía pero enfocados a temas comunitarios. “Yo prefiero beneficiar a más personas que sólo unos cuantos, siempre nuestros compromisos van hacer con la firme convicción de beneficiar a la comunidad”, concluyó.