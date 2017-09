La Mayoría de los Inmuebles están con Daños Menores: Zamora

Por Ventura Rojas Garfias

Fotografían Jaime Arriaga

Toluca, México.- Las 60 brigadas conformadas por el gobierno municipal tras el sismo del pasado martes al momento se han revisado más de 500 inmuebles, en la gran mayoría los daños son menores y no representan riesgo.

Lo anterior al hacer el recorrido por escuelas, templos, mercados y edificios públicos, así se dio a conocer en sesión de cabildo de Toluca, donde el alcalde Fernando Zamora Morales, detalló las acciones emprendidas en Toluca, además de externar su agradecimiento a los toluqueños que han donado víveres en apoyo a las personas de municipios que se vieron afectados y que ya han sido entregados en Tenancingo y Ocuilan.

Mientras que se acordó realizar el Quinto Maratón de Donación Voluntaria de Sangre, el próximo martes 26 de septiembre, con el propósito de apoyar a enfermos que se encuentran en hospitales de la capital mexiquense, muchos de los cuales han sido trasladados de otros estados de la República que se vieron afectados pos dicho fenómeno natural.

Por lo que los requisitos para donar sangre son, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilógramos, estar sano, acudir aseado, dormir bien y no consumir lácteos por lo menos la noche anterior ni el día de la donación, no haber tomado medicamentos en los últimos dos días, no haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año, no haber padecido hepatitis después de los 10 años, no pertenecer a grupos de riesgo, no haber recibido vacunas en los últimos 28 días, no estar embarazada ni haber lactado en los últimos 6 meses, no ser alérgico a algún medicamento y presentar la credencial de elector.

También se invitó a los toluqueños para que el próximo domingo 24 de septiembre a partir de las 12:00 horas del mediodía, acudan al Andador Constitución donde a través del Movimiento Rock Hecho en Toluca, se presentarán 16 bandas de rock pidiendo el apoyo de víveres para que la administración municipal a través de la Cruz Roja, pueda hacer llegar el apoyo a los municipios mexiquenses.