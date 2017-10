Joven Promesa del Boxeo Buscará la Gloria

Por: Dioney Hernández

Ciudad de México.- El aguascalentense Emmanuel “El Veneno” Domínguez alista toda su artillería para el próximo sábado 21 de octubre en Zapopan, Jalisco, donde no solo pretende alzarse con la victoria frente al ponchador local Enrique “Kike” Bernache, sino extender su racha ganadora. Esta pelea será su presentación a nivel nacional a través de los tradicionales “Sábados de Box”.

“Las mejores cosas en la vida han sido así, me llegan cuándo uno menos las espera, hoy me siento muy agradecido con Promociones del Pueblo por tomarme en cuenta para su próxima función, ya tuve la oportunidad de mostrarme para la gente de los Estados Unidos, ahora me toca la posibilidad de que me vea todo México y se vengan cosas muy importantes en mi carrera si a eso le agregamos una victoria, mi rival es duro, fuerte, pero hemos peleado con ex campeones mundiales así que no hay problema, solo nos queda ganar y aprovechar esta gran oportunidad”, dijo.

Domínguez cuenta a la fecha con marca de 21 triunfos con 5 derrotas y 2 empates además de una pegada peligrosa especialmente cuando castiga al cuerpo pues acumula 13 cloroformos, a este pleito estará llegando con una racha de 5 triunfos al hilo con dos nocauts y tres decisiones.

En 2016 ganó el Campeonato Nacional de peso supergallo en la Ciudad de México derrotando por nocaut efectivo al ex campeón mundial Alejandro “Payasito” Hernández.

Unos meses antes venció también por nocaut efectivo a Germán Pérez y así obtener el título interino

FECOMBOX de peso supergallo.

“Se viene una gran noche para mí, he estado entrenando pensando que algo grande me podía pasar y ya ocurrió, ahora hay que salir con la victoria y hacer de algo bueno algo extraordinario”, concluyó.

Este combate de cinco estrellas será el compromiso de respaldo para la pelea Eliminatoria al campeonato mundial entre Ibeth “La Roca” Zamora e Isabel “La Estrella” Millán, cartelera que presenta Promociones del Pueblo.