Inaugura Peña Nieto la Planta Cervecera Yucateca

Yucatán, Méx.- El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró la Planta Cervecera Yucateca de Grupo Modelo, que tuvo una inversión de 8 mil 500 millones de pesos, y que es muestra de la confianza que las grandes empresas tienen en México.

Expresó su reconocimiento y agradecimiento al Grupo Modelo AB InBev “por decidir invertir aquí, para desde Yucatán llevar cerveza a todo el mundo”.

El Primer Mandatario dijo que México es un país que “ha venido avanzando, ha venido generando mayor progreso, y estamos en la ruta de consolidación del desarrollo nacional”.

Explicó que lograr la consolidación “depende de ir generando y propiciando las condiciones óptimas para atraer inversión”. Añadió que las empresas ven a México como un destino confiable, “en primer lugar, por su capital humano; un capital humano joven. Somos un país cuya población en promedio tiene 28 años. Otros países del mundo tienen una población mucho más avejentada, por encima de los 40 años, incluso países de mayor desarrollo”.

Agregó que una segunda condición es que “se han venido impulsando reformas, y una muy importante, que es la educativa, está destinada a formar de mejor manera el capital humano de nuestro país para que esté a la altura de los retos de las grandes empresas globales y nacionales que estarán demandando mano de obra mucho más capacitada, con mayores habilidades, con mayor talento, y eso surge precisamente de una educación de calidad”.

“Eso nos pone en un escenario de mayor confianza, de mayor oportunidad y, sobre todo, en la gran ventana y ventaja que representa para las empresas inversionistas ver a México con potencial de crecimiento y de expansión”, señaló.

El Titular del Ejecutivo Federal indicó que “México se ha venido consolidando como un gran país productor de cerveza. Somos el cuarto productor de cerveza, y superamos ya en la producción cervecera a un país con una gran tradición, como lo es Alemania”.

“Somos el cuarto país productor del mundo, pero además el primer país exportador de cerveza. Y eso significa que producimos, exportamos y generamos para el mercado de consumo interno de nuestro país millones de litros de cerveza”, subrayó.

Resaltó que “eso no es fortuito, no es obra de la casualidad. La verdad es que México ha venido generando condiciones muy favorables para atraer inversión, para hacer de México un destino confiable. No olvidemos que somos una economía emergente”.

Mencionó que así como Grupo Modelo AB InBev decidió reiterar su confianza en nuestro país, “otras empresas ven a México como un destino confiable”.

El Presidente Peña Nieto explicó que la Planta Cervecera inaugurada hoy “viene a detonar la industria en el estado de Yucatán”.

“Es un gran punto de inflexión para el desarrollo industrial de Yucatán la inauguración de esta planta, porque otras empresas, industrias relacionadas o no, van a ver a Yucatán como un gran destino donde establecerse”, añadió.

Recordó que el Gobierno de la República realiza importantes inversiones en infraestructura, y tan sólo “en el ámbito de las comunicaciones y el transporte podemos hablar de 1.4 billones, es decir, millones de millones de pesos, invertidos en lo que son carreteras, en lo que son autopistas, en los que son puertos, en lo que es la red ferroviaria del país. Sin ello, difícilmente empresas como la que hoy está anunciando el inicio de operaciones, se establecerían en México”.

Por ello, añadió, “mi reiterado llamado a no dejarnos caer en las salidas fáciles. Sí, es cierto que somos un país que todavía tiene problemas, rezagos, como ocurre a cualquier nación. No hay país del mundo, por más desarrollo que tenga, que no enfrente problemas colectivos, problemas para su sociedad”, puntualizó