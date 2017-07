Inaugura Peña Nieto Estadio Nemesio Diez

*** En el marco del centenario del Club Deportivo Toluca, el Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, inauguró las nuevas instalaciones del Estadio Nemesio Diez. ***

***El mandatario nacional, reiteró su felicitación al equipo Toluca y a toda la afición, así como a la familia Diez por su nueva casa. ***

Por: Sergio Nader O.

Fotografías: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, develó la placa del nuevo Estadio “Nemesio Diez” del Club Toluca en el marco de su centenario, donde expresó sus ganas porque el equipo sea campeón del próximo torneo de la Liga MX.

“Siendo Gobernador del estado, el Deportivo Toluca, el Club Toluca obtuvo tres títulos, y ahora en la Presidencia le debe uno, en la satisfacción al Presidente, que el Toluca sea campeón, como espero que lo sea en esta temporada”, expresó.

En compañía del presidente del Club Valentín Diez Morodo y del gobernador Eruviel Ávila Villegas, celebró los 100 años de los Diablos Rojos del Toluca, destacando que muy pocos clubes de futbol en nuestro país pueden tener este orgullo y esta larga tradición de estar integrados como equipo y haber logrado 10 títulos durante su historia, siendo el mayor número en temporadas recientes, lo que habla de la calidad y de la competitividad que tiene el Deportivo Toluca.

En el marco de su cumpleaños número 51, Peña Nieto deseó éxito a los deportistas y extendió un saludo a la afición toluqueña, agradeciendo a Dios por el privilegio y honor que representa ser el Presidente de la República, así como por visitar su ciudad donde empezó su trayectoria política.

“Servir desde esta alta responsabilidad a todas y todos los mexicanos, sin duda, en esta celebración de mi cumpleaños resulta especialmente emotiva. Porque en el contacto que he tenido con la gente me deja sentir, me deja reencontrarme y me deja, sobre todo, sentirme muy motivado y alentado a lo que es la tarea que tiene el Presidente de la República: servir a los mexicanos. Y encontrarme aquí, en Toluca, tiene también especial significado, porque Toluca ha sido, en mi trayectoria, no sólo política, en mi trayectoria personal, mi segunda casa”, refirió.

Se congratuló por regresar al estadio de Toluca que dijo, “lleva el nombre de un gran mexicano, que entregó su vida, su esfuerzo y su visión empresarial, precisamente, a aportar al desarrollo económico de México, y que más que merecido, y en justicia, le ha dado nombre a este estadio, el padre de don Valentín, “Don Nemesio Diez”. Asimismo agradeció a Valentín Diez y su familia, a todo el equipo de Toluca y a toda la afición por esta nueva casa que tienen, deseando sea espacio de muchas glorias, triunfos y títulos.

Por su parte, el Presidente Consejo Administrativo del Deportivo Toluca Futbol Club indicó que en este espacio deportivo, ubicado en el corazón de la capital del Estado de México, los Diablos Rojos se han convertido en el equipo más ganador del futbol mexicano en los torneos cortos, y con más títulos en las últimas décadas.

Argumentó que como decía su padre Nemesio Diez Riega, confían en que el balón ruede a su favor, y que esta casa sea el escenario de nuevas conquistas, porque, “como equipo grande que somos, todo lo que haga el Deportivo Toluca Futbol Club debe ser motivo de orgullo. Por eso, asumimos con gran responsabilidad el compromiso de poner en lo más alto el nombre de la Ciudad de Toluca, del Estado de México y de nuestro país en todo el mundo”, concluyó.

Después de celebrar su cumpleaños con un tiro de penal, el presidente Enrique Peña recorrió las nuevas instalaciones acompañado también de Aurelio Nuño Mayer y Luis Enrique Miranda, secretarios de Educación y Desarrollo Social respectivamente; Francisco Suinaga Conde, Presidente Deportivo de la institución; Fernando Zamora Morales, Presidente Municipal de Toluca; autoridades federales y estatales, así como miembros del Consejo Directivo del Deportivo Toluca Futbol Club.