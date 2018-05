Homenaje a The Beatles por el Coro Polifónico del EdoMéx

Metepec, Méx.- Bajo la dirección del maestro Manuel Flores Palacios, este jueves a las 18:00 horas, el Teatro Quimera recibirá al Coro Polifónico del Estado de México, que rendirá homenaje a “The Beatles” y “Queen” en un concierto sinfónico inolvidable.

Yesterday, Hey Jude, Obladi Oblada, Let it be, Bohemian rhapsody, Somebody to love y We are the champions, serán algunos de los éxitos de las agrupaciones que fueron parteaguas en la música internacional y que el público podrá disfrutar en voz de los integrantes del Coro, quienes estarán acompañados por el grupo de gran trayectoria “Versatilissimo”.

El evento organizado por el ayuntamiento de Metepec, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado de México tendrá acceso libre con boletos que se pueden solicitar a partir de este miércoles en el Museo del Barro, en un horario de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas.

El Teatro Quimera está ubicado en la Prolongación Miguel Hidalgo sin número, del Barrio del Espíritu Santo, a un costado del Cerro de los Magueyes, en el centro del municipio.