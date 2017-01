Hauche Sorprendido con la Afición de los Diablos

Por: Dioney Hernández

Metepec, Méx.- El jugador de los Diablos Rojos, Gabriel Hauche, anotador del primer gol del equipo escarlata ante las Águilas del América, afirmó que están motivados por la victoria ante los capitalinos, pero le darán la vuelta a la página cuando visiten al Celaya en la Copa MX.

Hauche se dijo contento por el paso del equipo rojo, que es líder de la Liga MX, y aseguró que fue una linda sorpresa contar con un estadio lleno que se volcó en apoyo para los Diablos.

"El marco estuvo muy bueno, todo aquel que fue al estadio o lo pudo ver por televisión yo creo que se habrá quedado con una impresión más que muy buena, fue impresionante entrar y ver todo ese apoyo constantemente”, aseguró.

También habló del torneo de Copa MX que tienen en puerta, en donde debutarán este martes ante Celaya y del compromiso que tienen con la afición por representar a un equipo como Toluca.

"Lo que manifestó Hernán (Cristante) es darle la misma seriedad, la misma intensidad, y no menospreciar para nada el torneo, al contrario, creo que juegue un equipo, juegue el otro, es Toluca y hay que dejarlo bien arriba en todas las canchas”.

Sobre su gol, destacó que siempre se ha caracterizado por poner en primer lugar los intereses del equipo por encima de los personales. "Me pone contento cuando puedo meter un gol y que gane el equipo, después no me generaba la presión de marcar en esta fecha o en la otra, soy un jugador que le gusta mucho pensar en el equipo, si no puedo convertir me gusta aportar algo, ya sea una asistencia o sacrificio en la cancha".