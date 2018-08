POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Una de las películas que más me gusta protagonizada por el actor NICOLAS CAGE tiene como título “Hombre de Familia” y en ella hay una escena donde un ángel disfrazado de humano le pone una prueba a una adolescente con un cambio de 10 dólares, prueba que desafortunadamente la joven no pasa a lo que el ángel comenta que es una lástima que por tan poco condenen su alma. Pues exactamente pasa lo mismo con los varios “inches” vendedores de Bimbo que sin valorar su trabajo y de la manera más descarada han robado sus propios productos al momento de hacer sus entregas en las tiendas, una lástima porque esta empresa es muy seria y genera muchos empleos para los mexicanos. Muchos han criticado que se hable de los repartidores de Bimbo en lugar de ELBA ESTHER GORDILLO o JAVIER DUARTE, y creo que están en un error, pues se habla de ambos casos y cada uno en la dimensión que les corresponde. El caso de los vendedores de Bimbo es un reflejo de aquella gente que sea como sea le gusta joder al prójimo y a su propio trabajo, una constante cultural en muchos lugares que se debe erradicar pues no podemos seguir viviendo en una sociedad donde chingar al de a lado sea el camino para salir adelante y vivir mejor, de hecho habrá que cambiar el chip y entender que a través de la honestidad y el profesionalismo podemos edificar una sociedad más fuerte en todos los sentidos…………...…….... EL AVISO OPORTUNO es que el Gobernador del estado de México, ALFREDO DEL MAZO MAZA, entregó el Premio Estatal de la Juventud 2018 en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco donde dijo que su administración apoyará a los jóvenes para que tengan acceso a servicios de salud, oportunidades de estudio y de encontrar un empleo que les permita desarrollarse.

Y es que el tema de los jóvenes debe ser una prioridad en este país pues de ellos depende que germine la verdadera semilla del cambio, aquella que no vendrá de un partido político o un gobierno sino de una sociedad con la capacidad de cambiar las formas negativas para entender que si queremos vivir mejor las cosas se tienen que hacer bien. Porque creo en los jóvenes y en la educación es que doy clase, de ellos aprendo, me nutro y entiendo que con sus ideales e ilusiones podemos lograr un México mejor en todos los sentidos. Así que confiamos en que el gobierno mexiquenses seguirá trabajando fuerte en todos los sentidos para que los jóvenes lejos de tener limitaciones tengan oportunidades que los ayuden a explotar al máximo todas sus capacidades………..……….… LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA corresponde al simulacro que llevaron a cabo el Heroico Cuerpo de Bomberos en Toluca y que fue exitoso pues refleja el compromiso y trabajo profesional que hacen todos los días. De hecho esta semana se festejó el Día del Bombero y con ello se reconoce la labor que estos héroes hacen a favor de una sociedad, lo anterior, en condiciones que no son las que quisieran, con equipo deficientes y muchas carencias, una demanda histórica que esperamos sea atendida algún día en agradecimiento a su noble labor. Recuerdo cuando buscando una especialidad de Bombero en los Scouts me permitieron están en la estación general de la Ciudad de México un par de días, una de las mejores y más emotivas experiencias de mi vida y donde tuve la oportunidad de conocer que por lo general los Bomberos son buenas personas pues son de corazón noble y solidario. Así que justicia para el Heroico Cuerpo de Bomberos a quienes se les deben mejorar sus condiciones laborales en todos los sentidos, algo que más allá del discurso es un justo reconocimiento a su importante labor en la sociedad.….……..……….… Y VA DE CUENTO La señora, medio dormida en su cama, escucha cuando llega su marido ERUBIEL ARENAS del trabajo y siente como la acaricia suavemente, casi de manera furtiva, como recorriendo suavemente la periferia de su cuerpo. Ella siente como su cuerpo reacciona inmediatamente a las caricias. El marido toma sus manos y las recoge, mete una de sus manos por su espalda y llega atrevidamente hasta sus senos. En este momento, la señora está que arde, jadeante y deseosa. Entonces, sus piernas son abruptamente levantadas. La mujer siente que la pasión perdida por años ha regresado y le encanta sentir como su hombre apoya sobre ella todo su peso. La enerva sentir en su nuca el aliento cálido de su marido. Ella se prepara, levanta las caderas; separa y flexiona sus piernas y se dispone a ser tomada, cuando de pronto ERUBIEL suelta sus piernas, gira sobre sí mismo y se acomoda en su lado de la cama. La mujer, asombrada y respirando hondamente pregunta: ¿Qué pasó? ERUBIEL responde: Ya. - ¿Ya qué, grandísimo cabrón? - Ya duérmete, mi cielo. Ya encontré el control de la televisión............……….…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com