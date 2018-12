POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Iniciando la semana hablaba de la terrible noticia en la que una señora perdió la vida al ser atropellada por un camión del transporte público en Toluca y nuevamente se genera una noticia en este sentido cuando desafortunadamente MIREYA CRUZ, que pertenencia al colectivo “Bicionarias” que promueve leyes en materia de movilidad sustentable, fue atropellada en avenida Calzada del Pacífico y Alpinismo de Toluca, donde según testigos un taxista que se dio a la fuga fue el culpable de esta muerte. Así que una vez más levantamos la voz y exigimos que se ponga orden pues sin importar cuantos taxistas se manifiesten frente a Palacio de Gobierno, la Secretaría de Movilidad debe aplicar mano firme para que se cumpla la Gaceta del 20 de marzo del 2018. De verdad, que un gran número de camioneros y taxistas del Valle de Toluca se han convertido en un peligro enorme para la ciudadanía, son potenciales asesinos que siguen operando ante la mirada burlona de los concesionarios que no mejoran su servicio y una autoridad que sin tocarse el corazón debe aplicarles la Ley, de lo contrario la historia de este tipo de asesinatos, pues me niego a llamarles accidentes, seguirán siendo una constante que lastima a la sociedad mexiquense. Por lo pronto, nuestro sentido pésame a los familiares de esta ciclista y esperamos que el colectivo “Bicionarias” levante la voz como sociedad organizada para que los cafres entiendan que los ciudadanos estamos llegando a un límite en el que de seguir así pronto impediremos que circulen ya que son un riesgo para todos…….……...…….... DE MI RONCO PECHO “Otro feminicidio” Algo tan sencillo como ir a un ciber a realizar un trabajo de la escuela, en la actualidad puede representar la vida misma, y es que esta semana una jovencita de 14 años de la comunidad de San José Contadero en Zinacantepec, salió de su casa sin saber que sería presa de un asesino y violador que le arrancó la vida dejando un enorme dolor e impotencia para su familia. Y es que nuevamente nos encontramos ante este lamentable cáncer social llamado feminicidio donde una mujer es asesinada con violencia, un problema doloroso que deja más de 200 víctimas que han perdido la vida en lo que va del año al menos en la entidad mexiquense. Como lo he dicho en otras ocasiones, es fundamental que las autoridades estén alertas a este problema y garantizar mecanismos que nos permitan disminuir las alarmantes cifras no solo por asesinatos sino de violencia contra la mujer, algo que se debe castigar con todo el peso de la Ley para erradicar el odio y la misoginia que impera en un gran sector de nuestra sociedad. Además es importante que desde el seno familiar se eduque a niños y jóvenes para que respeten a la mujer, dejar de criar machitos estúpidos y entender que el problema de los feminicidios o la violencia tiene su origen en casa, ahí donde los padres son culpables de normalizar la violencia, algo que socialmente no se puede ignorar y donde la gente debe asumir su responsabilidad que nos permita bajar las cifras que actualmente nos lastiman e indignan tanto………..……….… LA GRÁFICA DE HOY es del Tercer Informe de Actividades del Alcalde de Valle de Bravo, MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ, quien estuvo acompañado por el Gobernador del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO MAZA, quien dio a conocer que el presupuesto que su administración enviará a la Cámara de Diputados local y federal, integra la propuesta de que ningún servidor público, incluido él, gane más que el Presidente de la República, un asunto relevante pues mientras que en otras entidades, instituciones o poderes han puesto el grito en el cielo, aquí se respeta una decisión que tomó el mandatario nacional en un afán de reducir los privilegios de la burocracia. Así que se me hace positivo que ALFREDO DEL MAZO se manifieste a favor de las medidas de austeridad planteadas por la actual Presidencia de la República, algo que nos habla de que en el Estado de México hay voluntad de trabajar más allá de los colores para atender a los más de 17 millones de mexiquenses. Cabe destacar que en este evento también festejaron el cumpleaños de DEL MAZO a quien desde estas líneas le enviamos un afectuoso abrazo deseándole que sea el inicio de un año lleno de éxito, aspectos positivos, mucha felicidad y que continúe trabajando profesionalmente a favor de nuestra querida entidad…..……..……….… Y VA DE CUENTO Una tarde en un centro comercial de Metepec, EDUARDO GÓMEZ va a comprarle un juguete a su hija y le pregunta a la vendedora: ¿Cuánto cuesta la Barbie del escaparate? De una manera condescendiente la de la juguetería le respondió: ¿Cuál?, tenemos: Barbie va al gimnasio, por 1,000 pesos, Barbie juega al voleibol, por 1,000 pesos, Barbie va de compras, por 1,000 pesos, Barbie va a trabajar, por 1,000 pesos, Barbie va a bailar, por 1,000 pesos y Barbie divorciada, por 25,000 pesos euros. Asombrado, EDUARDO pregunta: ¿Por qué la Barbie divorciada cuesta 25 mil pesos cuando las demás cuestan mil pesos? La vendedora con aire de autosuficiencia responde: ¡Señor, Barbie divorciada viene con el coche de Ken, la casa de Ken, la lancha de Ken, los muebles de Ken, el ordenador de Ken y un amigo de Ken!............……….….