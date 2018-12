POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Inició una nueva etapa en el país en un ambiente de fiesta nacional y hasta internacional por todos los invitados que quisieron venir a la toma de protesta como mandatario nacional de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Y precisamente de ello tengo dos reflexiones, la primera emana de la enorme ilusión que tienen millones de mexicanos en que este gobierno representará un cambio, algo que ojalá entiendan los que hoy ejercen el poder y que por ninguna razón pueden comportarse como lo hicieron sus antecesores. Desde que nací vivo en un país donde se habla de crisis económicas, pobreza, inseguridad y corrupción, algo que realmente anhelo cambie para edificar un México más justo y digno, algo en lo que el nuevo gobierno deberá trabajar de la mano con la sociedad. La otra reflexión, es sobre la alta expectativa que también se tiene en términos internacionales, donde definitivamente México es un país importante para muchas economías e inversionistas extranjeros, de ahí que el actuar del nuevo gobierno deba ser responsable y profesional, alejado a ocurrencias y disparates que han tenido actores políticos como GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA o FÉLIX SALGADO MACEDONIO, por mencionar solo dos ejemplos, de lo que no se debe hacer ni al interior ni al exterior del país para conservar la estabilidad y la paz que se demandan. Así que por lo pronto y como lo dije desde la semana pasada, le deseamos lo mejor al Presidente LÓPEZ OBRADOR pues si le va bien nos irá bien a todos, de ahí que confiamos en un actuar apegado a la Ley, a los Derechos Humanos y principalmente emanado al gran amor que se le debe tener a nuestra tierra azteca que ya es justo que se transforme para ser más digna…….……...…….... PARA EL ANÁLISIS están los discursos, actos y palabras que envolvieron este fin de semana, momentos emotivos para una nación que anhela un cambio radical. Por lo pronto, yo me quedo con uno de los momentos más especiales del fin de semana por lo que me sumo a la petición del ciclista que alcanzó en un recorrido al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y la dijo que no tenía derecho a fallar, algo que de inmediato tomaron muchos medios de comunicación que en un acto sencillo encontró el mensaje preciso y el sentir de una nación que ya no puede con más decepciones. Y es que debemos entender que la expectativa es alta por lo que ahora hay que trabajar todos para que México sea una nación más digna y justa. Así que confiemos en que vengan cosas buenas, que México renazca y salga adelante, que se entienda que los partidos políticos deben quedar atrás y que es momento de trabajar por las mayorías, aquellas que se volcaron para apoyar a AMLO que con sus actos deberá corresponderles………..……….… LA GRÁFICA DE HOY es de la Ceremonia de entrega del Bastón de Mando y del primer discurso a la nación de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, un evento que en lo personal me agradó por lo que representan nuestros pueblos originarios indígenas que históricamente han sido parte del discurso pero que en la realidad han sido condenados a la pobreza y marginación. Y es que precisamente la falta de educación y la pobreza son los yerros históricos que a su vez generan otros problemas como la inseguridad y la corrupción, de ahí la importancia de buscar sanar la fractura social. Y que quede claro que con esto no se trata de debilitar al empresario o al inversionista, sino de buscar las políticas económicas justas y equitativas que nos permitan fortalecer la economía de todos los mexicanos y no solo la de unos cuantos como actualmente pasa. Anhelo ver un México donde los niños jueguen en la escuela y no avienten pelotas en un semáforo, un México en el que todos puedan salir seguros de casa, un México que siempre he anhelado y que es justo que ya sea una realidad.…..……..……….… Y VA DE CUENTO Una madre que estaba comiendo con su hijo de 10 años en un restaurante. Al pagar deja una propina y en un descuido el niño se mete una moneda en la boca y se atraganta. En eso la madre empieza darle palmadas en la espalda, golpes y demás pero el niño no la escupe y entra en momentos de asfixia por lo que la madre empieza a gritar pidiendo auxilio. En esto un señor de nombre EDUARDO GÓMEZ que también comía allí, se levanta tranquilo y sin mediar palabra llega hasta el niño, le baja los pantalones y le aprieta los testículos con fuerza, dándole un tirón hacia abajo con bastante violencia. El pobre chico ante el dolor inaguantable expulsa la moneda. El hombre vuelve a su mesa con la misma parsimonia que había llegado. Al cabo de unos minutos se acerca la madre para darle las gracias al señor y le pregunta: ¿Usted médico? - No. -Responde EDUARDO- Soy funcionario de hacienda y experto en reventarle los huevos a las personas hasta sacarles la última moneda............……….…. HASTA mañana con más GRILLANDO.