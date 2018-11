POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Mientras que "Chairos" y "Fifís" siguen en su jueguito de fracturar al país con discusiones estériles y salpicadas de ignorancia, el Presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, aceptó una invitación a comer a casa de su sucesor, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, una reunión que ellos mismos calificaron de positiva con miras a lo que serán las ceremonias del cambio de poder el próximo 1° de diciembre. Y es que con esto confirmo una vez más que el pueblo no debe pelearse por cuestiones políticas, más bien debemos unirnos para exigir a las nuevas autoridades que cumplan con lo que prometió y principalmente que garanticen la paz de un país que está sumergido en una violencia terrible. Así que ojalá la sociedad entienda el mensaje de conciliación y diálogo, aquel donde no pueden haber revanchismos ni odios pues el único lugar al que nos pueden llevar es al de una nación fracturada y confrontada, algo que no nos conviene pues el cambio de gobierno debe representar la esperanza de que podemos mejorar en todos los sentidos, una verdadera transformación que no dependerá de un gobierno sino de toda una sociedad que debe poner su granito de arena para que juntos sentemos las bases de un México más digno y justo…….……...…….... PARA EL ANÁLISIS está la actitud que algunos integrantes de Morena han adoptado donde no pareciera existir un deseo de reconciliación para trabajar sino una sed de venganza que a nadie le conviene. El Estado de México no se excluye de este fenómeno y por ello es que me extraño que el Consejero Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, EMILIO ULLOA, pidiera la cabeza del titular del OSFEM por supuestos actos de corrupción. Recuerdo que en alguna época el propio ULLOA pidió pruebas a quienes lo acusaban de algunos hechos ilícitos cuando se suscitó la ruptura del PRD por aquellos que se fueron a Morena, algo que ahora debería aplicar en el mismo caso del OSFEM donde los ciudadanos no solo esperamos acusaciones sino pruebas que sustenten los dichos. Regreso al punto de lo que decía arriba, en estos nuevos tiempos políticos debe reinar la prudencia y la inteligencia, de lo contrario los ánimos pueden desbordarse afectando al próximo gobierno entrante, además de que los señores de Morena deben analizar que el poder público es efímero pues tiene fecha de caducidad, algo que le pueden preguntar a muchos peñistas que a pesar de que se creyeron eternos hoy se han dado cuenta que el poder se les terminó………..……….… LA GRÁFICA DE HOY es del conversatorio, "La comunicación que viene, la comunicación que va" que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM y que organizó el RICARDO JOYA y EDITH CORTÉS y donde quiero agradecer por la invitación que se nos hizo para hablare con los estudiantes junto con un panel de lujo que fue conformado por PATRICIA MALDONADO, SERGIO ANZALDO y ROSALÍO SOTO, quienes expusieron sus ideas sobre lo que era la comunicación de antes y lo que será ahora con el nuevo gobierno federal. En lo personal, más que hablar del nuevo gobierno quise hacer una añoranza entre la comunicación que conocí desde niño gracias a mi padre Don PEPE NADER y la comunicación de ahora que con la tecnología ha cambiado radicalmente. Al final, lo importante es que los jóvenes que están estudiando la comunicación, entiendan lo bueno del pasado para aplicarlo en el presente y el futuro, algo que de forma profesional nos ayudará a dignificar la comunicación en beneficio del pueblo mexicano que merece estar bien informado. Así que por lo pronto muchas felicidades a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que dirige MARCO ANTONIO CIENFUEGOS, ya que con estos ejercicios académicos se logra impulsar la participación de los jóvenes pero además se generan análisis y reflexiones importantes para seguir trabajando a favor de una comunicación profesional, veraz, honesta y oportuna…..……..……….… Y VA DE CUENTO Va un hombre que se llamaba EDUARDO GÓMEZ por la playa con su mujer, y ella le pide que le compre un bikini, a lo que él le dice: Con ese cuerpo de lavadora, ni lo pienses. Siguen caminando y le insiste la mujer: Bueno, cómprame ese vestido. Y repite el esposo: Con ese cuerpo de lavadora ni lo pienses. Por la noche, ya en la cama, EDUARDO le dice a la esposa: Entonces qué, ¿echamos a andar la lavadora? A lo que su esposa le contesta: Para ese mugre trapito, mejor lávalo a mano.