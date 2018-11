POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

De verdad que ese MIGUEL ÁNGEL YUNES resultó ser una enorme decepción como gobernador de Veracruz, una de las entidades más bellas e históricas de nuestro país que en los últimos años ha sido presa de los malos gobernantes, gente corrupta, ladrona y que ha sumido en una crisis económica y de seguridad a su gente. Es ridículo todo lo que el señor YUNES ha dicho del asesinato de la hija de la Diputada CARMEN MEDEL y del asesinato del probable victimario, historias que parecieran sacadas de la manga para ocultar los verdaderos intereses de este tipo de crímenes que tanto laceran a la sociedad. Lo cierto, es que este crimen que se ha hecho mediático precisamente porque hablamos de la hija de una representante del pueblo en el Congreso, es el ejemplo del sufrimiento que sufren miles de familia que a lo largo de las últimas décadas han perdido un ser querido en manos de las mafias que operan con una impunidad terrible. Ojalá que este hecho lamentable no quede impune pero que además sea una llamada para que todos los que ostentan el poder público entiendan que nadie está exento de estos hechos, de ahí la urgencia de recuperar la paz, el orden y la tranquilidad que no permitan vivir en un México más digno…….……...…….... PARA EL ANÁLISIS está la marcha que se llevó a cabo ayer en la Ciudad de México donde miles de personas se manifestaron a favor del aeropuerto de Texcoco y en contra de la consulta que hace unas semanas se llevó a cabo para definir este tema. Lo cierto, es que me parece lamentable esta lucha ideológica, política, social, clasista, absurda y estúpida, que nos han heredado los partidos políticos entre los “Chairos” y los “Fifís”, que tiene fracturado a nuestro país. Mientras que en redes sociales vemos palabras de odio, descalificaciones y hasta amenazas de muerte, los políticos se ríen y son felices de ver a un pueblo fracturado pues así es más fácil ejercer el poder. El pueblo unidos, jamás será vencido, una frase fundamental y que pareciera lejos ante este lamentable escenario de odio entre “Chairos” y “Fifís”, personajes a los que habrá que hacerles entender que el enemigo no es otro mexicano sino el mal gobierno, la corrupción y la inseguridad, aspectos que han condenado a millones que no entienden de estas luchas estériles pues solo desean vivir en un país más digno y mejor.………..……….… LA GRÁFICA DE HOY de la joven comunicadora FERNANDA MEDINA GONZÁLEZ es del partido entre mis queridos Diablos Rojos del Toluca y los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Diez que lució lleno derivado a que aficionados de los Diablos y Pumas, sabían que este era un juego importante con miras a la fase final del torneo y para amarrar liguilla. El único gol del juego fue obra de los universitarios al minuto 32, en una jugada donde VÍCTOR MALCORRA, filtró un balón a CARLOS GONZÁLEZ, quien no perdonó a TALAVERA para colgar en los cartones el 1 a 0 a favor de la visita. Cabe destacar que el partido tuvo varias emociones pero la buena actuación de los porteros que evitaron que el marcador registrara más goles. Lo negativo de este partido fue el árbitro FERNANDO GUERRERA, alias “El Cantante” quien por lo general tiene malas actuaciones en Toluca y ahora no fue la excepción pues además de convertirse en un protagonista exagerado, ignoró varias jugadas polémicas que hubiera podido solucionar con el VAR, algo que la Comisión de arbitraje debe analizar a fondo para sancionar a este tipo de personajes que afectan el futbol. De esta forma los Pumas suman tres 29 unidades que los colocan en la tercera posición, mientras que el Toluca bajó al séptimo sitio y ahora tendrá que buscar su calificación cuando cierre el torneo en Puebla frente a Lobos BUAP, un partido donde los rojos deberán dejar parte de la displicencia mostrada ayer si es que quieren participar en la fiesta grande del futbol mexicano..….……..……….… Y VA DE CUENTO Un marido de nombre ERUBIEL ARENAS y su mujer acuden al psicólogo tras 20 años de matrimonio. Cuando les preguntan cuál es el problema, la mujer saca una lista larga y detallada de todo lo que ha tenido que soportar durante esos 20 años: Poca atención, falta de intimidad, falta de comunicación, vacío, soledad, no sentirse valorada, no sentirse amada, no sentirse deseada, etc. Finalmente, el terapeuta de nombre JUAN PABLO NAVAS se levanta, se acerca a la mujer, le pide que se levante y la abraza y la besa apasionadamente, la recuesta en el diván, le quita la ropa y, ¡pim, pam, pum! ¡La deja como un trapo! Mientras, el marido observa estupefacto, con una ceja más alta que la otra. La mujer se queda muda... Cuando el doctor termina, ella se acomoda la ropa, se arregla el cabello y se sienta en la silla medio aturdida. El terapeuta se dirige al marido y le dice: "Esto es lo que su esposa necesita, al menos 3 veces por semana. ¿Cree que puede? ERUBIEL lo medita un instante y responde: Yo la puedo traer los lunes, pero los miércoles y viernes ¡tengo fútbol!............……….…. 