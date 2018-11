POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Quienes hemos sufrido la terrible noticia de haber perdido a un ser querido sabemos lo complicado que es un momento así, por ello es que las escenas en plena sesión parlamentaria donde la diputada CARMEN MEDEL del partido Morena se entera del asesinato de su hija en Veracruz, nos ponen la piel chinita y nos provocan un nudo en la garganta. Ayer platicaba con un grupo de amigos, que lo más impactante de esto es que ese tipo de escenas se replican en miles de hogares mexicanos donde muchos padres de familia han recibido la terrible noticia del asesinato de unos de sus hijos, una situación que por ninguna razón debe continuar en nuestro país donde la principal demanda es recuperar la paz, la seguridad y el orden. Nuestro más sentido pésame para la diputada MEDEL y su familia y nuestro más sentido pésame para cada uno de los padres que han perdido a un hijo en hechos violentos, una situación que insisto, no puede seguir siendo una constante en un país como el nuestro en el que la gente buena y honesta, que es la mayoría, merece vivir mejor y sin miedo…….……...…….... EL AVISO OPORTUNO es el accidente que se registró en la carretera México-Toluca a la altura de la puerta de Santa Fe en donde un tráiler se impactó contra varios vehículos que se encontraban parados por el tráfico, un accidente que provocó la muerte de varias personas y otros más que resultaron heridos. Recuerdo que hace un par de años en el mismo lugar una tragedia similar le costó la vida a varias personas, una situación lamentable que por ninguna razón debería presentarse si el transporte de carga fuera responsable en su operación, desgraciadamente la corrupción es la mejor aliada de este tipo de actos lamentables donde después de ahogado el niño se quiere tapar el pozo. Nos hemos cansado de señalar que los tráilers y camiones pesados circulan, no solo en la México-Toluca, sino en todas las carreteras del país a exceso de velocidad y con unidades en malas condiciones, algo que a provoca decenas de muertes cada día. Así que es urgente que las nuevas autoridades federales pongan orden en este aspecto pues es injusto que por la imprudencia de unos otros pierdan la vida, algo como lo que vimos en el accidente del miércoles donde gente inocente perdió la vida ante la mirada atónita de las autoridades que si pusieran orden podrían disminuir este tipo de accidentes de manera drástica. Así que habrá que esperar si realmente existe orden en las carreteras del país o si estas siguen siendo espacios donde los transportistas pueden seguir operando con impunidad y con el riesgo de quitarle la vida a las personas en cualquier momento………..……….… LA GRÁFICA DE HOY es de los entrenamientos de mis queridos Diablos Rojos del Toluca, que a lo largo de la semana han demostrado estar conscientes de que la clasificación está cerca, sin embargo, el próximo rival que son los Pumas de la UNAM, representa un reto especial ya que históricamente ha tenido buenos partidos en el Estado Nemesio Diez en donde por la cercanía con la Ciudad de México siempre ha tenido el apoyo de su afición. Sin embargo, también la afición escarlata está conectada con su equipo, tal como lo demostró el sábado pasado en el Azteca, elementos que le dan sabor a este juego de futbol en donde no se debe perder de vista que después de todo solo es un juego y por ello se debe disfrutar pacíficamente y en familia. De esta forma en el transcurso de la semana el defensa SANTIAGO GARCÍA comentó que confían en lograr un triunfo ante los Pumas que los meta no solo en la liguilla sino en los primeros lugares de la tabla general, un aspecto importante que los obliga a no dar ningún tipo de ventajas y a ser contundentes para sacar provecho de la localía. Por su parte, el joven delantero ALEXIS VEGA habló del partido ante los universitarios pero también de la selección nacional, donde lamentablemente para los rojos, nuevamente no hubo convocados por lo que se vio marginado de esta lista junto con uno de los mejores laterales del futbol mexicano que es RODRIGO SALINAS y que sigue sin estar en el gusto del “TUCA” FERRETI y de los directivos de la Femexfut, a pesar de lo que han demostrado estos jugadores a lo largo del torneo. Pero bueno, confiamos en que este domingo mis Diablos logren una contundente victoria y que el ambiente en el estadio sea de orden ya que desafortunadamente uno de las aficiones más conflictivas es la de los Pumas, de ahí que se le pida a los policías estatales que estén al pendiente y no disfrutando del juego como normalmente pasa.….……..……….… Y VA DE CUENTO Un hombre que se llamaba DAVID COSIO trabajaba en una fábrica de enlatados y un día le confesó a su mujer que estaba poseído por una terrible obsesión: Introducir su pene en la cortadora de pepinos. Espantada, la esposa le sugirió que consultara con un psicólogo. COSIO prometió que lo pensaría, pero todos los días le repetía a su esposa la misma historia, hasta que ella, harta, un día le dijo: ¡Pues mételo y no me fastidies más! Es tu problema. Días después, el COSIO llegó cabizbajo, pálido y profundamente abatido. ¿Qué pasó, querido? - Le preguntó la mujer. - ¿Te acuerdas de mi obsesión por meter el pene en la cortadora de pepinos? - ¡Oh, no! - Gritó la mujer - ¡Dime que no lo hiciste! A lo que COSIO responde: ¡Sí, si lo hice, lo hice! - ¡Oh, por Dios!, Y, ¿qué pasó?- ¡Me despidieron! - Respondió el marido. – Pero… y… eh… ¿Qué pasó con la cortadora de pepinos?, ¿te hizo daño? Muy triste responde COSIO: ¡No, no… También a ella la despidieron!