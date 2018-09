POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Siempre he sido un amante de los perros, una de las mayores bendiciones que puede tener el hombre y uno de los animales más nobles, de ahí que mi vida esté marcada por momentos especiales que viví con diversas mascotas a las cuales se les llega a amar como un miembro más de la familia. Siempre he sido enemigo de aquellos que ven y tratan a los perros como hijos pues al final es un animal al que se le debe educar para que pueda coexistir en una familia y ser feliz, de ahí que la responsabilidad de tener una mascota sea grande e importante. Por lo anterior, me molesta mucho la gente que agrede a los perros o a cualquier otro animal, y por ello es importante pedirles a las autoridades que investiguen los casos que se han presentado en varias colonias de Toluca donde algún o algunos enfermos están dejando comida con veneno para los perros. Recordemos que en el Estado de México el maltrato animal ya está tipificado en la Ley y por ello habrá que investigar que está pasando y dar con los idiotas que están dejando comida con veneno en parques y jardines. Por lo pronto, una alerta a todos los que tienen mascotas y ser cuidadosos cuando salen a pasearlos pues evidentemente hay gente estúpida que no entiende el respeto por la vida misma y que esperamos las autoridades localicen pronto para que paguen sus actos tras las rejas…………...…….... EL AVISO INOPORTUNO indudablemente fue la del desbordamiento del río Lerma que afectó a cientos de familias de los municipios de San Mateo y Lerma por lo que los tres órdenes de gobierno tuvieron que entrarle a los trabajos para atender a los damnificados. Lo cierto, es que esta no es la primera vez qué pasa algo así y por ello desde hace mucho existe la demanda de que se construya un dique en el río Lerma que evite este tipo de contingencias que además representaron una desgracia para varias familias que lo perdieron todo. Por otro lado, también es urgente trabajar en la reubicación de muchas viviendas que de manera irregular se asentaron en la ribera del Lerma, una falla de las autoridades que por evitar problemas no ha hecho valer la ley y por ende se dan acontecimientos como los de este fin de semana. Así que por lo pronto habrá mucho que trabajar respecto al Lerma que durante años ha sido parte de un discurso utópico en donde ha pasado todo menos un mecanismo real donde se pueda recatar este importante río que antaño fue símbolo de la prosperidad y la belleza natural del Estado de México………..……….… LA GRÁFICA DE HOY de la joven comunicadora FERNANDA MEDINA es del partido de futbol entre mis queridos Diablos Rojos del Toluca y el Santos de Torreón, un cotejo con sabor a final pues hace unos meses ambas escuadras disputaron el trofeo de campeón de la Liga MX. Teniendo como marco el bello estadio Nemesio Diez mi querido Toluca pudo respirar aire puro después de una semana complicada envuelta en dimes y diretes que se vinieron después de los malos resultados ante Cruz Azul, Leon y Juárez. Lo cierto, es que ayer por fin aparecieron algunos “lesionados” y con ello evidentemente mejoró el funcionamiento del equipo, algo que merecía la afición que paga un abono o un boleto para ver a su equipo jugar bien y no estar envuelto en grillas tontas y nefastas. Por lo pronto, el miércoles se viene un partido que a nadie le interesa pues es el cierre de la Copa ante Xolos donde Toluca ya está eliminado, y después se viene una fecha FIFA donde esperemos que los escarlatas aprovechen el descasando para ordenar ideas, recuperarse de sus “lesiones” y encarar la parte complementaria del torneo con otro ánimo y principalmente con un mayor compromiso con la afición y el dueño del equipo VALENTÍN DIEZ.….……..……….… Y VA DE CUENTO Un hombre que se llamaba ALBERTO RONCES se hizo miembro de un exclusivo campo de nudista en el que pago 2 mil pesos. En su primer día se quitó la ropa como todo el mundo y fue a dar vueltas por el sitio. Una linda joven apareció e inmediatamente tuvo una erección. La chica notó su erección y se le acercó para decirle: ¿Me ha llamado señor? - ¿Yo? No, ¿por qué? - Usted debe ser nuevo por aquí, le voy a explicar. Aquí tenemos una regla. Si le ocasiono una erección, quiere decir que usted me ha llamado, que usted me desea. Entonces ella sonriente lo tomó de la mano, lo llevó a un jardín, se acostó sobre una toalla, lo tiró fuerte de la mano hacia ella y se dejó poseer apasionadamente. ALBERTO muy contento, siguió explorando las delicias de aquel campo. Entró a un sauna, se sienta e involuntariamente se le escapa un pedo. Inmediatamente se le presenta un tipo grande y musculoso, con una erección del tamaño de un bate de béisbol. Sonriente se acerca y le dice: Señor, ¿me ha llamado? A lo que BETO contesta: ¿Yo? Nooo, ¿por qué? - Usted debe ser nuevo aquí. Le voy a explicar, tenemos una regla que dice que si alguien se tira un pedo, significa que me ha llamado, que usted me desea. Dicho esto el tipo tiró a BETO sobre el piso y se lo folló de una manera bestial. BETO, con mucha dificultad, se dirige a la oficina del campo. Lo saluda una recepcionista desnuda y sonriente le dice: ¿Puedo ayudarlo Señor? BETO le dice: Aquí le devuelvo su llave, su tarjeta y puede quedarse con los 2 mil pesos de cuota inicial. - ¡Pero señor! ¡Usted solo ha estado aquí un par de horas! Usted sólo ha visto un par de nuestras facilidades. A lo que BETO contesta: Escúchame bien hijita. Yo soy un hombre de 50 años. Apenas tengo una erección al mes, pero me tiro como 25 pedos al día.... ¡No me conviene así que adiós y gracias!............……….…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com