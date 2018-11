POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

De verdad que la gente ha tomado las redes sociales como el terapeuta más económico que puede existir para sacar sus traumas y frustraciones, lo malo es que muchas personas lo hacen equivocadamente pues no han entendido que estar detrás de una computadora o un dispositivo móvil no les da derecho a mentar madres, ofender, decir groserías y hasta amenazar a otras personas, algo que ojalá en un futuro tenga una regulación legal donde a este tipo de nefastos les pongan un alto. Lo anterior lo menciono porque me sorprendió como una horda de desadaptados ofendía al entrenador del Toluca, HERNÁN CRISTANTE, después de la derrota ante Lobos BUAP, lo anterior a pesar de que el equipo escarlata jugará una liguilla más, equipo que el torneo pasado jugó una final y mucho de ello gracias a HERNÁN quien ha hecho un buen trabajo con el equipo desde que tomó las riendas. Desafortunadamente la gente combina el futbol con las redes sociales para sacar sus frustraciones y desahogar lo mal que les va en la vida, algo que más adelante desencadenas pasiones desenfrenadas como las hemos visto en México o Argentina donde los hinchas confunden la pasión de este deporte tan hermoso con la violencia. Así que señores aficionados del Toluca, quienes le vamos a este equipo deseamos que en esta liguilla se le gané al América y nuestros Diablos sigan avanzando, sin embargo, al final esto solo es un juego y es algo que no debemos olvidar al apoyar al equipo en el estadio o en las mismas redes, donde como lo dije anteriormente, muchos dan pena, vergüenza y mucha lastima…….……...…….... PARA EL ANÁLISIS es la Consulta Ciudadana que se llevó a cabo este fin de semana, en donde desde mi perspectiva, no era necesaria ya que se preguntaron proyectos importantes, principalmente para el sureste mexicano al que le urge salir de su histórica y lacerante pobreza. Por lo pronto, el Tren Maya ya tiene luz verde y se me hace una gran idea que ojalá se replique en todo México pues demandamos de una red ferroviaria que sea eficiente, sustentable, económica y segura, tal como pasa en otras naciones desarrolladas donde el tren es un elemento clave para su progreso. Aspectos como el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la refinería de Tabasco o dotar de internet gratuito a todo el país, también se me hace una gran idea que ayudará a nuestro país a tener una mayor fortaleza económica y social. Lo que no me gusto, fueron los temas asistenciales, aquellos donde la gente que trabaja prácticamente le regala el dinero de sus impuestos a quienes no trabajan, un aspecto que se debe analizar pues en este país necesitamos gente productiva y no solo personas que estén extendiendo la mano. De esta manera tenemos mucho que analizar sobre esta consulta pero principalmente sobre los buenos proyectos que le urgen al país, aquellos que no se pueden quedar en buenas intenciones y que deben ser una realidad en beneficio de las mayorías, una realidad profesional, honesta y bien planeada para evitar muchas decepciones como las que hemos tenido en los últimos años………..……….… LA GRÁFICA DE HOY corresponde al evento donde el Gobernador del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO, acompañado por SERGIO MEDINA PEÑALOZA, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, presentó el Programa Integral de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres que tiene como objetivo el prevenir, atender y sancionar la Violencia de Género por lo que cuenta con 20 estrategias y 180 líneas de acción. Cabe destacar que en este evento se anunció la Policía de Género, que el Estado de México se suma a la campaña “Corazón Azul. Aquí Estoy” de la ONU, para erradicar y combatir la trata de personas y también se firmó un convenio con el Poder Judicial, para consolidar una impartición de justicia con perspectiva de género. Bien por este esfuerzo de las autoridades mexiquenses, sin embargo, como siempre lo he sostenido, el problema del machismo y la misoginia empieza en casa, ahí donde los padres de familia son los responsables de que un hombre sepa respetar a la mujer y una mujer sepa darse a respetar, aspectos básicos para disminuir las alarmantes cifras de violencia que impactan al país. Así que mucho que trabajar pero desde el seno familiar, aquel donde hay que hacer énfasis en que el respeto a la mujer es fundamental, recordar ante todas las cosas, que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa…..……..……….… Y VA DE CUENTO Un hombre que se llamaba DAVID COSIO entra a un bar una noche, va a la barra y pide una cerveza por lo que el barman de nombre ALDO ADAYA le contesta: Claro señor, son 10 pesos. - ¿Diez pesos? -Exclamó el hombre-. Entonces echó una mirada al menú y preguntó: ¿Me podría preparar un chuletón bien jugoso, con patatas y 2 huevos fritos? - Por supuesto señor -le dijo el barman-, pero eso le saldrá más caro. - ¿Cuánto? -preguntó COSIO-. - 40 pesos. - ¿40 pesos? ¿Dónde está el dueño de este lugar? El barman ALDO le responde: Arriba, con mi mujer. COSIO volvió a preguntar: ¿Y qué está haciendo arriba con su esposa? - Lo mismo que yo le estoy haciendo a su negocio............……….…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com