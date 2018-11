POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Lamentable la situación que se vivió ayer entre el Estado de México y la Ciudad de México que derivó en que vecinos de San Juan Ixhuatepec en Tlalnepantla realizaron un bloqueo de la autopista México-Pachuca tras un operativo contra unos presuntos delincuentes. Lo malo es la violencia que se generaron en estos hechos donde la autoridad brilló por su ausencia pues durante más de diez horas permitieron que los iracundos vecinos hicieran de las suyas bloqueando la autopista, quemando patrullas, agrediendo a quien se acercaba y hasta saqueando una tienda departamental que estaba en la zona. Según los vecinos, su molestia fue por el abuso de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que justificaron su intromisión en la entidad pues venían persiguiendo a un grupo de criminales. Lo cierto, es que por casos como estos, ambas entidades deben fortalecer sus protocolos de cooperación en la lucha contra la delincuencia y evitar que los propios vecinos defiendan a los malandrines con hechos vandálicos. Por otro lado, me parece lamentable que la autoridad haya tardado tantas horas en imponer el orden y la ley, algo que no puede estar al criterio de este tipo de personas cerradas que por lo pronto ayer afectaron a miles de personas que estuvieron estacionados en esta importante vía de comunicación, de ahí la exigencia de que en casos de esta naturaleza se actué de inmediato y se meta tras las rejas a quienes quemen patrullas, vehículos, cierren vías de comunicación o agredan a la autoridad…….……...…….... EL AVISO OPORTUNO es que el Coloquio de Comunicación, que diversos medios del Estado de México y organizaciones, llevaron a cabo en el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, fue un éxito y un ejercicio positivo para realizar un análisis sobre lo que viene en estos seis años después de lo que será el cambio de gobierno federal. El evento que fue enfocado a periodistas, académicos y estudiantes, contó con la participación del periodista PASCAL BELTRÁN DEL RÍO, dos veces Premio Nacional de Periodismo, Director Editorial de Excélsior y conductor del noticiero Imagen Informativa primera edición; KARIN OECHLER RODRÍGUEZ, Directora Nacional de Comunicación Institucional del Tecnológico de Monterrey y ex directora de Comunicación Social de MARGARITA ZAVALA y de LAURA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, consejera y vicepresidenta de Enlace Legislativo de Concanaco Servytur, especialistas que hablaron desde su perspectiva sobre los retos, problemática y aspectos a considerar para que los medios de comunicación salgan adelante para poder seguir sirviendo profesional y dignamente a la sociedad mexicana. Los tres ponentes coincidieron en que el cambio de este país vendrá de una sociedad participativa y ahí es donde los medios de comunicación tenemos que promover esta participación con información veraz, oportuna y profesional, aquella que le permita a la gente tener una mejor y mayor idea de lo que está pasando en México. Así que además de escuchar este importante análisis, se refrenda el compromiso de seguir trabajando con pasión en esta profesión que como decía el maestro GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, se sufre como un perro, pero no hay mejor oficio que el periodismo………..……….… LA GRÁFICA DE HOY es de la joven comunicadora FERNANDA GONZÁLEZ MEDINA, sobre el evento del Coloquio de Comunicación en donde me gustaría reconocer el esfuerzo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, COPARMEX, el Tecnológico de Monterrey y medios de comunicación como Ultra Radio, Acir, Televisa, TV Azteca, Megacable, El 8 Columnas, El Valle, El Sol de Toluca, El Heraldo, Impulso, Puntual, Portal y DigitalMex, quienes en un compromiso por dignificar y eficientar la actividad periodística en beneficio de los mexiquenses, organizaron este evento. Ayer comentaba que confiaba en que fuera el primero de muchos donde a través del diálogo, lejos de politiquerías y con la ilusión de servir haciendo periodismo, podamos analizar nuestra situación para que unidos afrontemos los retos que vienen y salgamos adelante informando a la sociedad dignamente. Así que muchas felicidades por este esfuerzo a cada uno de los organizadores y donde lo único que puedo decir es que me siento afortunado por ser parte de este grupo conformado por extraordinarias personas y seres humanos que hacen buen periodismo pues como decía RYSZARD KAPUSCINSKI, las malas personas no pueden ser buenos periodistas…..……..……….… Y VA DE CUENTO Un doctor de nombre HUGO ALVARADO llega a un pueblito y va a la estación de servicio a cargar combustible. La estación estaba vacía. Toca la bocina y aparece un muchachito que le informa: Señor no lo va a atender nadie, se murió la hija del patrón y están todos en el velorio. El doctor ALVARADO piensa: Qué cabrones y ahora, ¿qué hago? Decide irse al velorio. Se acerca al cajón y ve algo raro. Llama al padre de la muerta y le dice: Oiga, yo soy médico y esta mujer no está muerta, está en estado catatónico. ¿Tiene novio? -Sí, dice el padre. Entonces el doctor dice: Bueno, que lleven el cuerpo a una habitación y el novio que le haga el amor. - ¿En serio doctor? - Sí, llévenla a la habitación y que el novio le haga el amor. El novio se lleva chica, le hace el amor durante una noche y la joven resucita. La chica volvió muy animada. Todos festejan, le llenan el tanque de gasolina al auto del doctor y éste sigue su viaje. Después de varios días, el médico decide regresar al pueblo a ver cómo estaba la chica, a saludar a la simpática gente y cargar gasolina. Va a la estación de servicio y toca bocina, y aparece el mismo muchachito: Doctor, menos mal que volvió, hace una semana se murió Don Raúl, ¡ya se lo cogió medio pueblo y todavía no lo pueden resucitar!............……….….