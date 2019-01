POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Semana cuatro de desabasto de gasolina, un asunto al que me niego a acostumbrarme y por ello cada lunes, mientras siga esta situación, haré énfasis en la exigencia de miles de ciudadanos por reestablecer el servicio y no tener que seguir perdiendo tiempo formado para cargar combustible. Después de estas cuatro semanas tenemos consecuencias como el desabasto de algunos productos, el costo de los taxis que aprovechándose de la crisis han subido sus tarifas, el tráfico que ocasionan las filas para cargar gas y otros aspectos, que se suman a los problemas que como sociedad ya teníamos. Así que nuevamente solicitamos a las autoridades federales y a PEMEX que agilice lo que en un momento dijo que era cosa de días, lo que según esto se iba a resolver pronto y que se ha convertido en un enorme dolor de cabeza que lleva ya casi un mes……..……….… EL AVISO OPORTUNO es que el Presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR puso en marcha la Estrategia Nacional de Lectura en la que se contempla impulsar este importante hábito. Una de las estrategias será solicitar a las editoriales bajar los precios de los libros y es que la verdad, leer en México es una práctica costosa pues un buen libro oscila entre los quinientos o mil pesos. Cuando me preguntan cómo se puede mejorar la ortografía o la redacción, siempre digo que es leyendo, esa es la mejor herramienta que además nos brinda infinidad de conocimientos que nos permiten abrir la mente. Así que confiamos en que esta Estrategia Nacional de Lectura arroje importantes resultados y principalmente sea una semilla que germine con muchos mexicanos que se interesen en la lectura, algo que sin duda nos haría un mejor país.……..……….… LA GRÁFICA DE HOY de la joven comunicadora FERNANDA MEDINA GÓNZALEZ es del partido de futbol que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Diez entre mis queridos Diablos Rojos del Toluca y la escuadra del Tigres de la UANL. Desafortunadamente mis Diablos cayeron un gol a cero, un fuerte golpe que se suma a la derrota contra Chivas pero del cual deberán levantarse para regresar a la senda del triunfo. El Toluca tiene con que y ayer los refuerzos mostraron que bien conectados pueden aportar mucho, de ahí la importancia de trabajar profesionalmente para corregir lo que está mal y apuntalar al equipo rumbo a cosas importantes. Así que a reponerse de la derrota y confiar en que el equipo se mentalizará a que el Toluca está para buscar la liguilla y por ende el campeonato…..……..……….… Y VA DE CUENTO Un día la mamá de ESTEBANCITO OLÍN le dijo: ESTEBY, me voy al mercado a comprar el mandado así que por favor te dejo varias tareas. Friega el suelo con jabón, hazme las tostadas con mantequilla, el pollo lo metes al horno y ayúdame a dormir al bebé. Cuando la mama de ESTEBANCITO vuelve de comprar le dice: ¡Pero ESTEBAN! ¿Qué has hecho? A lo que el chamaco contesta: Lo que tú me dijiste mamá: Lave el suelo con mantequilla, a las tostadas les unté jabón, el bebé está en el horno y el pollito dormido, así que no grites porque lo vas a despertar............……….…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com