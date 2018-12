POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

No me canso de hacer corajes con el tema del transporte público y es que no podemos seguir tolerando a las mafias que sin tentarse el corazón siguen sembrando muertos en las calles del Estado de México y para ejemplo el terrible suceso de ayer donde un camión de la nefasta línea Atsuzi con número económico 328 atropelló a una señora arrebatándole la vida en la esquina de Sebastián Lerdo de Tejada e Isidro Fabela de Toluca. Lo peor de todo es que los testigos dicen que la señora estaba viva y que la bestia que iba al volante en su afán por huir prefirió asesinarla, algo que deja de ser un accidente para convertirse en un asesinato doloso que las autoridades deben castigar. Sin embargo, no solo es este caso sino todos aquellos donde los camioneros están involucrados pues hay un grupo de concesionarios a los que les vale, que prácticamente prefieren que sus choferes maten a sus víctimas a dejarlas vivas pues esto último les sale más caro, algo que ya no se puede seguir tolerando y donde la Secretaría de Movilidad debe poner un alto definitivo. Mientras que los concesionarios vean que no les hacen nada, esto seguirá pasando así que sería bueno que se empezaran a cancelar de manera definitiva concesiones y quitar de las calles a las chatarras manejadas por bestias que cada semana hacen de las suyas asesinando gente y dejando una estela de dolor. Así que lo reitero, ojalá se haga algo ya, de lo contrario la sociedad organizada será la que tenga que negarle el paso a estos asesinos pues además son unos cínicos que en cada calle ponen en riesgo la vida de las personas que se cruzan en su camino…….……...…….... EN LA TELEVISIÓN “Abrazos y no balazos” Decía el filósofo francés JEAN-PAUL SARTRE que “si no estás muerto todavía, perdona. El rencor es denso, es mundano; déjalo en la tierra: muere liviano”, frase que se me vino a la mente este fin de semana ante el cambio de gobierno donde ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, tomó protesta como Presidente Constitucional de México. Y es que a pesar de que al mandatario nacional le hemos escuchado frases como la de abrazos y no balazos o que debemos dejar los odios atrás, aún percibo en su discurso rencor, algo que no es para menos pues quienes nos tenían que gobernar dejaron una nación con muchos problemas que ahora deben ser resueltos para que exista una transformación. Sin embargo, con odio y rencor o con “chairos” y “fifís”, lo único que lograremos es fracturar a una nación que de por sí ya está dividida por la pobreza o inseguridad, dos aspectos que han provocado que la sociedad mexicana viva bajo matices diferentes en los que la igualdad pareciera ser una utopía. Así que será momento de reiterarle al nuevo gobierno y a los funcionarios emanados de Morena, entre ellos alcaldes y diputados, que el odio y el rencor nunca serán el camino para edificar la prometida transformación por lo que es momento de dejar a un lado los apasionamientos políticos, que además a los ciudadanos ya nos tienen hartos, y trabajar de la mano del pueblo para que la semilla del cambio empiece a germinar en un México que definitivamente ya merece vivir mejor………..……….… LA GRÁFICA DE HOY es del evento donde la Asociación Nacional de Locutores de México le entregó el Premio Nacional de Locución 2018 a Don JESÚS DOMÍNGUEZ GARCÍA, un reconcomiendo merecido a un periodista con más de 70 años de trayectoria. Recuerdo las historias que mi padre Don PEPE NADER me platicaba respecto a su amistad con JESÚS DOMÍNGUEZ, aquellas que siempre tuvieron el sello del periodismo y del apasionante deporte del futbol y que nos relataban un periodismo diferente al de ahora pues prácticamente era artístico y hasta filantrópico. Y precisamente por esa forma de hacer periodismo es que se reconoce a profesionales como Don JESÚS pues es un referente del periodismo deportivo con su programa “Comentando el Fútbol” que actualmente transmite Estadio “W” y Univisión TDN. La primera vez que apoye a mi padre en una transmisión para este programa por allá del año 2000 cuando un infarto lo alejó del micrófono, sin embargo, desde entonces puedo decir que ha sido un honor colaborar con Don JESÚS y sus hijos JUAN y CLAUDIA, quienes han conformado un gran equipo de trabajo a lo largo de todo el país para informar profesional y oportunamente a la sociedad. Así que muchas felicidades a Don JESÚS por su Premio Nacional de Locución 2018, un reconocimiento justo a un trabajo honesto, oportuno, apasionado y que ha sido semillero de muchos periodistas pues Don JESÚS es escuela del periodismo y la radio nacional en México…..……..……….… Y VA DE CUENTO Después de una cabalgata por la Sierra de Nanchititla, POLO MONTES DE OCA, sufre un terrible accidente que le cuesta la vida. Ya en el funeral llegan sus familiares y amigos para darle el último adiós. El cura en la ceremonia se extiende con los elogios diciendo que POLO era un hombre ejemplar, una persona trabajadora, un excelente padre, extraordinario esposo, católico devoto y hombre con un corazón filantrópico, entre otras características. La viuda preocupada voltea a ver a su hija, la llama y le dice al odio: Por favor ve al ataúd y mira si es tu papá el que está adentro.