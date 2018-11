POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Últimamente el tema de la democracia me tiene un tanto confundido pues a nivel global pareciera que las decisiones más sabias no han estado del lado del pueblo y un ejemplo de ello es la llegada al poder de un personaje tan nefasto en todos los sentidos como lo es el estadounidense DONALD TRUMP. Pero ante la perversidad y la tiranía, siempre debe existir una esperanza y pareciera que esta se asomó discretamente en las elecciones de Estados Unidos donde los Demócratas le arrebataron el control de la Cámara de Representantes a los Republicanos en unos comicios que se destacaron por la enorme división que existe en esa nación entre conservadores y liberales. Aunque prácticamente quedaron empatados, estas elecciones que se interpretaban como un refrendo del gobierno de TRUMP, representaron el regreso a varios espacios por parte de los Demócratas que en dos años tendrán la oportunidad de acabar con el mandato de este personaje que precisamente ayer dio muestras de su estupidez atacando a unos periodistas en una conferencia de prensa. Por lo pronto, después de esta elección empieza a sonar cada vez más fuerte el nombre de MICHELLE OBAMA y con ello fortalecer un proyecto que pueda vencer al señor TRUMP que por el bien de los estadounidenses, de los mexicanos y del planeta entero, no puede seguir en el poder otros cuatro años más después de que termine su gestión.…….……...…….... DE MI RONCO PECHO “El Sistema Cutzamala” Días sin agua en la ciudad de Toluca, diversos municipios mexiquenses y en la Ciudad de México, por las obras al Sistema Cutzamala que dota del vital líquido a millones de personas, quienes con este tipo de contingencias deben entender que debemos extremar los cuidados del agua. Fueron prácticamente 7 días sin el vital líquido que nos lleva a pensar que sin el mismo no podemos sobrevivir, de ahí que todos seamos responsables en nuestros hogares o trabajos de aplicar medidas que nos permitan ahorrar agua que cabe destacar aún miles de hogares mexicanos no la tienen. Por otro lado, también será importante que el gobierno y principalmente la Comisión Nacional del Agua de a conocer los detalles de la frustrada obra identificada por la pieza K Invertida y dos válvulas que fueron mal instaladas para la segunda línea de alta presión y que tuvo un costo de 500 millones de pesos, cantidad que para nada es menor. Así que habrá que hacer peritajes a las empresas Consultoría de Ingeniería Soluciones Integradas y Consultoría de Obras Estructurales de Tuberías, que fueron encargas de la frustrada obra y que en el papel no se les tendría que pagar pues los recursos del pueblo no pueden seguirse entregando a quienes teniendo una responsabilidad hicieron mal las cosas, algo que fue constante en este sexenio donde muchos vivales se enriquecieron entregando obras mal hechas o de plano inservibles………..……….… LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es de los policías estatales que se manifestaron en demanda de mejores herramientas de trabajo que los ayuden a enfrentar a los criminales. De esta manera los elementos del Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), llegaron al Tribunal de Justicia Administrativa para solicitar la revocación de los cambios de adscripción arbitrarios, armas, chalecos antibalas, cartuchos, patrullas con gasolina e instalaciones adecuadas, solicitud que harán llegar a la Secretaria de Seguridad de la entidad, MARIBEL CERVANTES GUERRERO. Desde la semana pasada los policías se han manifestado al respecto y más después del asesinato de cuatro policías estatales en un paraje del municipio de Almoloya de Alquisiras, una situación penosa que nos invita a la reflexión sobre lo que viven los policías honestos y trabajadores. Así que ojalá sus demandas encuentren eco en las autoridades para buscar los mecanismos de apoyarlos en lo fundamental para que puedan combatir al crimen y no ser presa fácil de los criminales que de forma preocupante cada vez están mejor armados.….……..……….… Y VA DE CUENTO Dos niños de nombre ESTEBAN OLIN y DANIEL ARRIAGA, estaban sentados en la banqueta cuando el primero le pregunta al segundo: ¿Qué le vas a pedir a los Santos Reyes? A lo que DANY contesta: Una bicicleta, ¿y tú? A lo que ESTEBAN contesta: Un Kotex. - ¿Un Kotex, qué es eso? A lo que dice nuevamente ESTEBANCITO: Yo que sé, pero en la televisión dicen que con Kotex puedes ir a la playa, andar en bicicleta, montar a caballo, ir de fiesta y hacer todo lo que quieras. Imagínate lo chingón que debe ser andar en Kotex, pues además espérate, ¡lo más chingón es que tiene alas!............……….…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com