POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Como la mayoría de las personas, a lo largo de mi vida me he enfrentado a momentos complicados en los que no ha quedado otra más que levantar la cara y confiar en que uno saldrá adelante, de ahí que me considere un hombre que cree en lo que pueda venir pues a través del esfuerzo, el profesionalismo, el trabajo y el amor propio se pueden lograr cosas importantes. A unas horas de que mi querido México se enfrente a uno de sus cambios históricos más importantes, quiero confiar en que vendrán cosas buenas para todos, que se sentarán las bases de un verdadero cambio y que podremos trabajar para que nuestra tierra azteca pueda ser más digna y justa para todos. Al Presidente Electo, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, le deseamos lo mejor pues si le va bien a él le irá bien a México, sin embargo, no solo deben ser deseos sino que será importante considerar aspectos como el que debe estar asesorado por personas profesionales y honestas, debe encabezar un gobierno comprometido con la gente y de una vez por todas debe combatir la corrupción que tanto nos ha hecho como nación. Veamos como inicia el nuevo gobierno pero esperamos que sea con prudencia, inteligencia y principalmente con mucho amor por México pues si de algo hemos adolecido desde el último día de gobierno de ADOLFO LÓPEZ MATEOS es de presidentes realmente comprometidos con la historia y no con el bolsillo propio o el de sus amigos…….……...…….... PARA EL ANÁLISIS está el hecho de que el nuevo gobierno y muchos morenistas, entre ellos diputados y alcaldes, deben entender que la soberbia es un defecto que ha derrumbado a los imperios más poderosos de la humanidad, de ahí que muchos deberían bajarle dos rayitas a su comportamiento sobrado y entender que el poder les fue conferido para servir al pueblo y no para pisarlo con el desprecio de actitudes negativas. Esta semana el escritor e intelectual, PACO IGNACIO TAIBO II dijo que estaría tomando posesión del Fondo de Cultura Económica, lo malo, es que lo dijo con una serie de frases que en lo personal no me asustan pues cosas peores digo en la cantina, sin embargo, reflejaron su enorme soberbia y una falta de respeto a quienes en su momento no votaron por ellos que recordemos son casi 89 millones de mexicanos. A PACO IGNACIO no le quedó otra más que disculparse de su absurda conducta además de que la reforma a la Ley que lo ayudaría a quedar en ese puesto ha sido congelada, seguramente una decisión tomada desde arriba por la molestia que se generó al interior del próximo gobierno. Quienes hace seis años llegaron burlándose de los panistas hoy entienden que el poder es pasajero, así que los integrantes de Morena deberían ser más inteligentes, respetuoso y sobre todo políticos pues estarse peleando genera un país fracturado, algo que al que menos le conviene es al próximo presidente de la nación………..……….… LA GRÁFICA DE HOY viene directamente del baúl de los recuerdos y tiene más de doce años, es de una comida en un restaurante de Toluca en la que algunos actores políticos convivieron con integrantes de la dirección del periódico El Valle y en la que estuvo el actual Presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, que en ese entonces ni candidato era a la gubernatura del Estado de México. Recuerdo a PEÑA desde el PRI estatal y después en la administración pública, recuerdo que era una persona sencilla y amable, algo que pude constatar el día de la comida en mención donde compartimos el pan y la sal con una amena charla. Sin embargo, tiempo después llegó el poder, primero la gubernatura y luego la presidencia, un cambio que transformó a PEÑA quien desde mi perspectiva se dejó influenciar por algunos integrantes de su equipo de trabajo, aquel que pecó de una soberbia que los alejó de muchos de sus objetivos que de haberse cumplido hubieran ayudado a edificar un país mejor en todos los sentidos. Como bien dicen las abuelitas, “dime con quién andas y te diré quién eres”, algo que le pasó al Presidente quien desafortunadamente se rodeó de algunas personas negativas que lejos de ser profesionales lo bombardearon durante 12 años de rumores y chismes, algo que en automático alejó a mucha gente realmente valiosa. Al final todos podemos escribir sobre lo que esperábamos y lo que ahora tenemos, sin embargo, quien realmente se encargará de juzgar este sexenio, como ha pasado con los anteriores, es la historia, aquella que pareciera se le olvida al pueblo mexicano que algún día deberá entender que ésta nos deja como principal legado no cometer los mismos errores. Por lo pronto, lo único que puedo decir es que cuando PEÑA llegó a la presidencia, en lo personal tenía confianza y una expectativa alta pues creía que el país podía cambiar, sin embargo, seis años después debo aceptar que no fue así y que definitivamente me quedo con el recuerdo del PEÑA que conocí hace muchos años, aquel con el que en algún momento platique amenamente y con el que bromeaba previo a que fuera gobernador mexiquense…..……..……….… Y VA DE CUENTO Entra a un bar ALDO ADAYA llevando a un mono con una correa. Se sienta, pide una bebida y un jugo de plátano para el mono. El animal se toma el jugo, tira el vaso al suelo y comienza a correr por todo el bar, lanzando gritos y haciendo destrozos. Finalmente, llega a la mesa de billar, ve la bola blanca que esta sobre el paño de la mesa, la agarra y se la come. El dueño del bar, enfurecido, le recrimina a ALDO: ¡Ese mono es un salvaje, primero me destroza el bar y después se come mi bola de billar! Los voy a echar a patadas. ALDO, avergonzado, le dice al dueño: No se preocupe amigo, yo le pago por todos los daños. Dicho esto, saca un fajo de billetes y se va. Al cabo de una semana vuelven el hombre y su mono al mismo bar. ALDO pide un trago para él y un jugo de plátano para el mono. El mono esta vez se comporta decentemente, se toma su trago y se pone a caminar pero sin romper nada. En esto que ve sobre una mesa un helado con una cereza la cual agarra, la mira y procede a metérsela en trasero con toda delicadeza. La saca, la vuelve a mirar y se la come. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com