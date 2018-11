POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

¡Histórico! La selección mexicana femenil de futbol logró su pase a la final del Mundial Sub-17 que se lleva a cabo en Uruguay, un gran logro deportivo se que convierte en otro ejemplo de que sí se puede, algo que debe entender la juventud del país para salir adelante en aquello que los apasione. Desde que inició el año escribí que una de las pocas cosas buenas que ha hecho la Legión del Mal de la Federación Mexicana de Futbol, es precisamente impulsar una liga femenil que afortunadamente aún no se ha viciado como la masculina, algo que ahora se refleja con este logro futbolístico para nuestro país y que nos invita a reflexionar sobre lo que se ha hecho bien y lo que no se debe hacer, como por ejemplo, la iniciativa de empezar a llenar de extranjeras la liga femenil. Así que ojalá los equipos profesionales sigan trabajando para impulsar este apasionante deporte entre las mujeres, trabajo como el que se ha hecho en Toluca donde las Diablitas cedieron a su jugadora MARÍA NATALIA MAULEÓN que ayer dio un juegazo en la victoria de 1 a 0 de las mexicanas sobre Canadá. Ahora solo queda desearles lo mejor a las chicas y que este sábado le ganen a España para ser campeonas, una satisfacción enorme para México emanada de un grupo de jugadoras que no imaginaron cosas chingonas sino que las hicieron, una gran diferencia con los Seleccionados Nacionales que son unas divas que se han sobrevaluado y donde tristemente muchos de ellos han perdido el peso y la sed de victoria…….……...…….... DE MI RONCO PECHO “Fuero y abuso de poder” En estos momentos donde se respira un cambio radical en México, se espera una actuación más honesta y congruente por parte de todos los actores políticos, y por lo anterior, es que no entiendo que los legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, hayan rechazado tres de los seis artículos constitucionales para eliminar el fuero, algo que evitó que Morena, PT y PES no logrará los 334 votos requeridos para hacer cambios a la Constitución. Lo cierto, es que a lo largo de este año el tema del fuero ha estado en el Congreso mexicano como un pendiente a una exigencia del pueblo que está harto de que en el uso del poder algunos utilicen esta figura de impunidad para hacer de las suyas e infringir la Ley. Por procedimiento legislativo la eliminación del fuero no podrá someterse a votación nuevamente este mes, por lo que esperamos que este compromiso no solo del gobierno entrante sino de todos los partidos se cumpla y se deje de proteger a una clase política que debe entender que los tiempos han cambiado y por ello se exige mayor congruencia. Tanto ENRIQUE PEÑA como ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, han usado a lo largo de este año la frase de “nada ni nadie por encima de la ley” y por ello es que el poder legislativo debería dar el ejemplo y quitar la figura del fuero que históricamente en México ha sido sinónimo de abuso de poder para evitar la justicia que nos rige a la mayoría de los ciudadanos.………..……….… LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es de la manifestación que un grupo de taxistas colectivos hicieron frente a la Secretaría de Movilidad en donde además cerraron la avenida Tollocan ocasionando caos y desesperación de la gente que vio violentado su derecho de libre tránsito. Obviamente estos señores defienden lo indefendible y es que precisamente esta semana me tocó ver precisamente sobre Tollocan como un taxi colectivo estuvo a nada de chocar pues su unidad venía con siete personas, es decir, tres adelante y cuatro atrás, un abuso y una violación a la norma que pone en peligro a los usuarios y a quienes nos cruzamos en el camino de estas unidades. Por lo anterior, confiamos en que las autoridades, principalmente la Secretaría de Movilidad, no cederán ante las presiones de estas mafias pues su figura no está considerada en la norma y se han amparado en líderes chantajistas, corruptos y que a lo largo de su vida lo único que han hecho es manipular a su favor un tema tan importante como lo es la movilidad, de ahí la urgencia de que también se les aplique la Ley y se les detenga por obstruir las vías de comunicación. Ni un paso atrás en el reordenamiento del transporte público pues es una demanda de los mexiquenses y más en el Valle de Toluca donde hay concesionarios que son una amenaza para la sociedad…..……..……….… Y VA DE CUENTO Llega una guapa mujer al psicólogo y le dice: Doctor, ¡ya no aguanto más! A pesar de todos mis esfuerzos, mi marido ERUBIEL ARENAS no me considera. Desde que nos casamos solo habla de su mamá, ¡es como si yo no existiese! El psicólogo le pregunta si ya probó con hacer una cena especial. - Sí, pero no ayudó nada. - Tengo una idea, señora -dice el psicólogo-. Si hay un lugar donde su suegra no puede rivalizar con usted, es en la cama. Esta noche usted se viste con un sexy negligé y camisón negro de encaje todo transparente. Además póngase medias de encaje, un mini tanga y liguero negro, el color negro es excitante, maquíllese, use altos tacones de pulsera, negros obviamente, además cambie las sábanas y coloque unas de seda, con ese ambiente seguro que no resiste. Si puede coloque unas velas en lugar de luz eléctrica. La despampanante joven siguió todo el plan al pie de la letra, sin olvidar ningún detalle. Sentía un leve rubor en todo su cuerpo al preparase para su esposo. La verdad es que ella misma nunca se había sentido tan sexy, provocadora y voluptuosa, al mirarse de cuerpo completo en el espejo, sintió deseos por ella misma de tan sexy que se veía. Al llegar ERUBIEL adopta una postura provocativa; él entra a la habitación, la ve y gritando pregunta con cara de desesperación: ¿Por qué estás toda de negro? ¿Le pasó algo a mi mamá?............……….…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com