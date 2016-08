Quedaron clausurados los trabajos de la IX Sesión Plenaria de los Senadores del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Ixtapan de la Sal donde el coordinador de la fracción parlamentaria, EMILIO GAMBOA PATRÓN dijo que la agenda parlamentaria que se logró es completa y les permitirá hacer un trabajo serio a favor de México. En los trabajos del día de ayer los Senadores participaron con LUIS VIDEGARAY CASO, Secretario de Hacienda y Crédito Público; JOSÉ ANTONIO MEADE, Secretario de Desarrollo Social y con JOSÉ NARRO ROBLES, Secretario de Salud, quienes expusieron temas importantes sobre la realidad del país que como ellos mismos lo aceptaron, es complicada y por ello la enorme necesidad de trabajar profesionalmente y unidos. A dos años de que finalice la gestión del actual Presidente ENRIQUE PEÑA, es momento de que todos los priistas que actualmente ostentan el poder, cierren con dignidad y dando su mayor esfuerzo pues de ello depende la estabilidad y el orden de todo el país. Por ello, es que los Senadores como parte del actual sistema, deben estar comprometidos con las causas del pueblo más que con los intereses privados que tanto nos han afectado y que se han alimentado de la corrupción, intereses que desafortunadamente lo único que nos han dejado es una fractura social, pobreza, inseguridad y otros problemas. Aunque digan que se ve complicado, los priistas están obligados a cambiar esta realidad que a nadie conviene y que pone en riesgo la estabilidad del país, así que esperamos acciones concretas pues de lo contrario la nación se los demandará por siempre…….………………...... EN LA TELEVISIÓN “Aumentos” En el marco de la IX Sesión Plenaria de los Senadores del PRI, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, LUIS VIDEGARAY CASO dijo que el país va por buen camino en materia económica y financiera, además de que aseveró que los aumentos que se han registrado en algunos servicios y productos, no afectan al pueblo. A pesar de esta declaración, millones de mexicanos percibimos que la realidad económica es complicada pues más allá de los números coquetos de algunos estudios o encuestas, en la mayoría de los hogares mexicanos se puede palpar que a pesar de que se trabaja más, alcanza menos. Un ejemplo lo tenemos en el aumento que a partir del próximo jueves habrá en la energía eléctrica y que afectará a las pequeñas y medianas empresas que son las que ofrecen 8 de cada 10 empleos, un aumento como otros para este sector que sigue cargando al grueso de la sociedad y que a pesar de eso se le castiga y afecta con aumentos. Seamos claros, los aumentos que se registran afectan a todos los mexicanos, encarecen la vida y si se sigue presionando a la iniciativa privada, millones de empleos correrán riesgo pues hemos llegado a un punto donde el dinero es insuficiente para el pago de servicios, impuestos, rentas, seguro social y otros más. Es fundamental que la percepción de los principales actores políticos del país comulgue con la del pueblo pues mientras veamos dos realidades distintas difícilmente avanzaremos en los aspectos que nos permitan solucionar nuestros problemas y edificar un México en el que entre todos podamos mejorar el nivel de vida.................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es de la clausura de la IX Sesión Plenaria de los Senadores del PRI que fue encabezada por su coordinador parlamentario, EMILIO GAMBOA; el Gobernador del Estado de México, ERUVIEL ÁVILA y por el Presidente Nacional del Partido, ENRIQUE OCHOA REZA. LA GRÁFICA DE HOY es de la clausura de la IX Sesión Plenaria de los Senadores del PRI que fue encabezada por su coordinador parlamentario, EMILIO GAMBOA; el Gobernador del Estado de México, ERUVIEL ÁVILA y por el Presidente Nacional del Partido, ENRIQUE OCHOA REZA. 