Este fin de semana el clima no dio tregua y en el Valle de Toluca las intensas lluvias ocasionaron terribles inundaciones y desbordamientos de ríos, un problema emanado de la insuficiencia de los sistemas de drenaje que se ven colapsados. Es fundamental que las autoridades vayan pensando en un drenaje profundo para el Valle de Toluca y así evitar episodios como los que hemos observado estos días que además de afectar los bienes de las personas representan un riesgo enorme. Cabe destacar que lo peor de todo es que a lo anterior debemos sumarle la inconciencia de muchas personas que siguen tirando basura a la vía pública o dejando sus bolsas de desperdicios en las banquetas, lo cual provoca tapones en las coladeras que complican el desagüe. Por lo anterior, es fundamental que se apliquen penas administrativas más drásticas a quienes tiren basura y se emprendan campañas para hacer conciencia de las afectaciones que ocasiona esta actitud que se supone debería ser erradicada desde que uno es niño…….………………...... EL AVISO OPORTUNO es que el Secretario General de Gobierno, JOSÉ MANZUR QUIROGA, recibió la medalla "Benito Juárez", galardón que entrega anualmente la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en la Ciudad de México para reconocer el mérito y estimular los esfuerzos individuales o colectivos de las personas que en forma relevante se han distinguido en las áreas científicas, culturales artísticas y cívicas. Al recibir este importante reconocimiento PEPE MANZUR dijo que las causas que se deben abanderar son la seguridad, el empleo y la educación, como una función de gobierno en la que se debe promover la participación ciudadana. Coincido con lo dicho por el funcionario estatal pues la seguridad, el empleo y la educación son aspectos básicos que hoy van de la mano de cualquier nación, de ahí el compromiso del gobierno para garantizarlos y trabajar por ellos. Confiamos en que la medalla “Benito Juárez” será una motivación para que continúe el trabajo comprometido de MANZUR al frente de la Secretaría General de Gobierno pero principalmente a favor de los mexiquenses que más que nunca demandan del apoyo de sus autoridades para salir adelante.................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es del joven fotógrafo DIONEY HERNÁNDEZ sobre el partido entre los Diablos Rojos del Toluca y el equipo del Morelia que nuevamente tuvo como marco el bello estadio Alberto “El Chivo” Córdova y donde lamentablemente para los escarlatas no se pudo sumar de a 3. De hecho, mis queridos Diablos estuvieron a punto de ser derrotados por el equipo que dirige el querido Profesor ENRIQUE MEZA, sin embargo, de último minuto encontraron el empate a dos goles y con ello se logró salvar un punto. A pesar de que la cosecha de puntos no es la esperada, más que nunca la Directiva y la afición, debe apoyar al equipo pues ha tenido que jugar un torneo complicado por no estar en casa y donde HERNÁN CRISTANTE merece ser respaldado para que los buenos resultados lleguen. Esperemos que reine la tranquilidad en la directiva y que apoyen al cuerpo técnico pues el proyecto es positivo y seguramente funcionará, sólo es cuestión de paciencia y confianza. Esperemos que pronto lleguen los buenos resultados, que se sume de a 3 puntos y que poco a poco nuestros Diablos ocupen el lugar protagónico en el que deben estar...........…..…….….…… Y VA DE CUENTO Una tarde en su casa de Ixtapan de la Sal, un par de viejitos hacían el amor cuando ella le dice a su esposo SERGIO NADER: ¡Pareces un teléfono celular! El viejito orgulloso le dice: Seguramente lo dices porque vibro mucho. A lo que le contesta la viejita: - No, al entrar al túnel se te cae la señal…...........…..…….…… HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com