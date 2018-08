POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Después de unos días sin grillar regresamos a la actividad y vaya que hay mucho que hablar, sin embargo, me gustaría iniciar con el tema del pésimo estado en que se encuentran muchas de las carreteras de nuestro país, algo que pude constatar en estos días en vías como la Tenango-Ixtapan de la Sal y la autopista del Sol que va a Acapulco, una verdadera mentada de madre para los usuarios pues están en pésimas condiciones, algo que las convierte en una bomba de tiempo. Es increíble que una autopista tan transitada como la del Sol esté en tan malas condiciones, kilómetros y kilómetros con el pavimento levantado, con deslaves, con obras y con trampas mortales que no justifican en lo absoluto el costo de la misma y mucho menos el servicio que deberían dar. De este tema venía hablando con ALEJANDRA en el tramo de la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, que está en peores condiciones, cuando me entero a través de mi amigo y periodista GABRIEL FLORES ARCHUNDIA, de un accidente que se registró en esta vía donde lamentablemente dos personas perdieron la vida y un pequeño de cuatro años se debate entre la vida y la muerte, todo por culpa de los concesionarios que ejecutan sus obras sin señalamientos o precauciones y principalmente una autoridad displicente que ha tolerado este tipo de irregularidades que se traducen en muertes y dolor para miles de familias. Es urgente que el gobierno a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que ha sido ausente y corrupta, haga algo al respecto, que obligue a los concesionarios a dar el servicio por el que se les contrato y principalmente que extremen precauciones cuando hay obras, pues pareciera que en su afán de ganar dinero están al pendiente de todo menos de lo más importante que es la vida de las personas. De verdad que México no puede seguir transitando por esta vía llena de corrupción, donde la omisión del voraz empresario y junto con la de la autoridad se combinan para tener tragedias donde la impotencia crece pues al final todos se esconden, no hay responsables y las cosas siguen igual o peor, aspectos que siguen poniendo en riesgo la vida de las personas…………...…….... EN LA TELEVISIÓN “Cuentas Claras en los Ayuntamientos” Para que México se transforme debe existir voluntad en los tres órdenes de gobierno, de lo contrario difícilmente podremos tener autoridades eficientes. Lo anterior lo menciono porque somos testigos de cómo muchos Ayuntamientos son abandonados por culpa de Presidentes Municipales que sintiéndose Virreyes y enfermos de soberbia, ineptitud y corrupción, hacen de todo menos servir a la sociedad. Y respecto a este tema se me hace positivo que el Controlador del Poder Legislativo mexiquense, VICTORINO BARRIOS, haya declarado que los alcaldes que se van, no deben pensar que pueden burlarse de las autoridades pues se les puede aparecer el diablo ya que están obligados a reportar el estado en que se encuentran los municipios. Así que los mexiquenses confiamos en que con los nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas contemplados en la Ley, se aplique mano dura en contra de quienes durante tres años no hicieron nada en sus municipios pero evidentemente se enriquecieron junto con sus familias. Ya basta de seguir tolerando a esa clase política de bandidos que no pueden tener un cargo público porque de inmediato se avorazan dejando al pueblo en la calle, de ahí, que ante lo evidente en muchos municipios esperamos que se haga justicia y como lo dice el Controlador del Poder Judicial, se le aparezca el diablo a los alcaldes que se pasaron de ladrones………..……….… LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIGA es del evento en donde el Gobernador del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO anunció el incremento a los salarios de los policías estatales y también equipó a los guardianes del orden, una acción positiva pues precisamente los policías demandan de estos apoyos para mejorar su desempeño. Ahora, además del cambio de imagen, será importante transformar muchas de las actitudes a través de una mejor capacitación y exámenes de control de confianza para erradicar la corrupción que tanto daño nos hace. Por lo pronto, bien por la administración estatal y confiamos en que estos anuncios se traduzcan en una mejor policía, aquella que nos permita sentirnos más seguros y tranquilos, algo que urge para elevar la calidad de vida de los mexiquenses. Por cierto, el único frijol en el arroz fue el guey que rotuló las patrullas y al que habrá que enseñarle un poco sobre acentos ya que provocó muchas burlas pues la verdad es que las autoridades deben ser ejemplo y no cometer este tipo de errores….……..……….… Y VA DE CUENTO Un hombre que se llamaba JUAN PABLO NAVAS estaba postrado en su cama en un estado terminal por sus graves problemas de salud derivados de su obesidad y malos hábitos, de hecho en el hospital le habían pedido a su familia que se lo llevaran a su hogar para que muriera en paz. Entre sueños PABLO percibe el inconfundible aroma de tamales recién hechos u calientitos. Para él no había nada mejor en el mundo que los tamales de su mujer tlaxcalteca. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, baja las escaleras y al tiempo que se dirige al comedor se va impregnando del calorcito que le lleva el aroma a masa de maíz, carne de puerco y de pollo, que desde la cocina emanaba... Llega hasta la mesa de madera donde se encontraban extendidos los suculentos tamales y en eso repentinamente siente un fuerte manotazo en la cabeza y escucha la voz de su mujer que le dice: ¡Ni se te ocurra, cabrón! ¡Son pal´ velorio!............……….….