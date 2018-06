POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Con un nudo en la garganta vemos el sufrimiento de cientos de hermanos guatemaltecos después de la erupción del volcán de Fuego este domingo y que es la más fuerte del cráter desde 1974. Lamentablemente el número de muertos aumenta conforme pasan las horas y con ello la reflexión de lo frágiles que somos ante el poder de la naturaleza quien nos conmina a ser más precavidos pues cualquier irresponsabilidad puede costar vidas. Así que nuestra solidaridad con el pueblo guatemalteco y la importancia de analizar en México que tenemos 14 volcanes activos, entre ellos, el de Fuego de Colima, el Paricutín y el Popocatépetl, entre los más conocidos, algo que nos obliga a cambiar de manera radical las políticas de protección civil que hoy son insuficientes y un riesgo constante para miles de personas. Así que ojalá las escenas que hemos visto nos sensibilicen para corregir lo que se ha hecho mal en zonas volcánicas y es que tan solo hay que recorrer el rumbo del Popocatépetl para entender que ante una desgracia el caos podría imperar por muchas normas que se han pasado por alto y que han permitido una urbanización que prende los focos de peligro pues muchas de las vialidades que en caso de emergencia serían usadas hoy son insuficientes. Así que es momento de prevenir y no lamentar, de analizar la situación de nuestros volcanes activos y poblados que los rodean para que existan planes de evacuación que permitan reaccionar oportunamente a cualquier impacto natural como el que vivieron en Guatemala…………...…….... EL AVISO OPORTUNO es que 7 mil 219 jóvenes recibieron notificación de aceptación de ingreso al nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma del Estado de México, dato que dio a conocer la Secretaria de Docencia, MARÍA ESTELA DELGADO MAYA, quien además dijo que se recibieron un 7.7 por ciento más de alumnos en comparación con el ciclo escolar 2017- 2018. De esta forma la UAEM abre las puertas de sus 10 planteles pertenecientes a la escuela preparatoria para que los jóvenes continúen con su preparación profesional y a quienes invitamos que aprovechen esta oportunidad pues cabe destacar que hubieron 12 mil 577 solicitudes de ingreso y por ende muchos jóvenes que lamentablemente no pudieron quedar adentro. De hecho, ahí es donde las autoridades del Gobierno del Estado junto con el Poder Legislativo deberían hacer un profundo análisis para hacer más grande a nuestra Universidad y que planteles como los de la Universidad del Bicentenario, que prácticamente son un elefante blanco, puedan integrarse a la UAEM para atender a más alumnos, lo anterior con el presupuesto razonado para su operación. Así que ojalá las autoridades también analicen el drama de miles de jóvenes que a pesar de que se esforzaron quedaron fuera de la UAEM y hoy sus padres se truenan los dedos pues no tienen para una preparatoria particular, algo que tiene solución si le invertimos más a la universidad del estado………..……….… LA GRÁFICA DE HOY es una más de los “inches” camioneros que de verdad no podemos seguir tolerando en el Valle de Toluca pues muchos de ellos son sinónimo de peligro, abuso y groserías. Hace unos días sobre avenida Tollocan donde inicia Gómez Farías, el cafre de la foto que maneja un camión Xinantécatl con número 718-030-J, se metió a los carriles centrales y en pleno puente bajó a una señora con su pequeñito y es que seguramente tenían que bajarse mucho antes y no hasta que este infeliz saliera de los puentes a desnivel. Lo peor de todo es que los camioneros se siguen subiendo a los carriles centrales de Tollocan y manejan a toda velocidad, algo que la autoridad debería frenar con mano dura y no solo con multas pues ante la reincidencia sería bueno meter al corralón a estas chatarras que son conducidas por unos verdaderos idiotas. Así que ojalá la Secretaría de Movilidad siga con su plan de reordenar el transporte y lo ejecute lo antes posible, algo que por mucho que se manifiesten los concesionarios es inevitable pues ellos mismos en su actuar se han convertido en un grave problema y en enemigos de una sociedad que estamos hartos de sus abusos y de que pongan en peligro la vida de los demás………..……….… Y VA DE CUENTO Un tipo de nombre YAEL DÍAZ iba caminando por la noche sobre la Calzada del Panteón en Toluca cuando de repente se encuentra una mujer muy hermosa y ella muy sensualmente le dice: Mi amor, ¿quieres hacer el amor conmigo? YAEL muy excitado le responde inmediatamente: ¡Claro! Se la lleva al panteón general y cuando estaban listos para empezar, sonó un terrible trueno y la bella mujer se convirtió en el diablo. YAEL sale corriendo en madriza del susto y el diablo lo seguía de cerca, el tipo todo espantado se mete a la Iglesia de San Martín de Porres y se aferró a la cruz y el diablo desde afuera le gritaba: Agradécele a la cruz si no te hubiera llevado maldito. YAEL respondió: ¡Y tú agradece que le tengo miedo a los truenos sino te hubiera pegado un cogidón, pinche diablo putooo!............……….….